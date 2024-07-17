7 Komedian Ternama Bintangi Series Inul & Adam, Dijamin Bikin Ngakak

JAKARTA – Series Inul & Adam akan memulai debutnya di Vision+, pada 19 Juli mendatang. Series yang dibintangi Inul Daratista dan Ari Wibowo ini bisa Anda tonton melalui link ini.

Selain itu, Vision+ juga menggandeng sederet komedian ternama untuk membintangi series ini. Celotehan mereka yang penuh humor menggelitik dipastikan akan mengocok perut penonton.

7 Komedian Ternama Bintangi Series Inul & Adam:

1.Komeng

Komedian legendaris yang terkenal dengan lawakan spontannya ini akan berperan sebagai Komeng, seorang penipu berkedok produser musik. Dia dikisahkan akan memproduseri Inul, karakter utama dalam series ini. Interaksinya dengan Inul Daratista dan Ari Wibowo dalam series ini dijamin akan membuat Anda tertawa.

2.Eko Patrio

Sosok multitalenta yang dikenal sebagai komedian, aktor, presenter, dan politisi ini dipercaya untuk menghidupkan karakter ‘Bapak’, ayah Inul yang berambisi menjadi pedangdut ternama.

3.Arie Kriting

Komedian Arie Kriting akan berperan sebagai Arie dalam series Inul & Adam. Karakter tersebut merupakan adik dari teman kampus Adam Suseno (Ari Wibowo) si karakter utama pria dalam series ini.

4.Aldi Taher

Komedian ternama bintangi Inul & Adam selanjutnya adalah Aldi Taher yang akan berperan sebagai Dodi. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria nyentrik yang sedikit genit dan tak tahu malu.

5.Ummi Quary

Ummi Quary dipercaya berperan sebagai Ummy dalam series Inul & Adam. Karakter tersebut merupakan influencer ternama yang nama baiknya tercoreng setelah terseret dalam sebuah skandal.