Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

7 Komedian Ternama Bintangi Series Inul & Adam, Dijamin Bikin Ngakak

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:45 WIB
7 Komedian Ternama Bintangi Series <i>Inul & Adam</i>, Dijamin Bikin Ngakak
7 Komedian Ternama Bintangi Series Inul & Adam. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Series Inul & Adam akan memulai debutnya di Vision+, pada 19 Juli mendatang. Series yang dibintangi Inul Daratista dan Ari Wibowo ini bisa Anda tonton melalui link ini

Selain itu, Vision+ juga menggandeng sederet komedian ternama untuk membintangi series ini. Celotehan mereka yang penuh humor menggelitik dipastikan akan mengocok perut penonton. 

7 Komedian Ternama Bintangi Series Inul & Adam:

1.Komeng

Komedian legendaris yang terkenal dengan lawakan spontannya ini akan berperan sebagai Komeng, seorang penipu berkedok produser musik. Dia dikisahkan akan memproduseri Inul, karakter utama dalam series ini. Interaksinya dengan Inul Daratista dan Ari Wibowo dalam series ini dijamin akan membuat Anda tertawa.

2.Eko Patrio

Sosok multitalenta yang dikenal sebagai komedian, aktor, presenter, dan politisi ini dipercaya untuk menghidupkan karakter ‘Bapak’, ayah Inul yang berambisi menjadi pedangdut ternama.

3.Arie Kriting

Komedian Arie Kriting akan berperan sebagai Arie dalam series Inul & Adam. Karakter tersebut merupakan adik dari teman kampus Adam Suseno (Ari Wibowo) si karakter utama pria dalam series ini.

4.Aldi Taher

Komedian ternama bintangi Inul & Adam selanjutnya adalah Aldi Taher yang akan berperan sebagai Dodi. Karakter tersebut digambarkan sebagai pria nyentrik yang sedikit genit dan tak tahu malu.

5.Ummi Quary

Ummi Quary dipercaya berperan sebagai Ummy dalam series Inul & Adam. Karakter tersebut merupakan influencer ternama yang nama baiknya tercoreng setelah terseret dalam sebuah skandal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178564//sahroni-vJzx_large.jpg
Pekan Depan, MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif Sahroni dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178463//potret_sederet_artis_antarkan_kelulusan_anak_kuliah_psb_academy_hingga_oxford_university-LaW4_large.jpg
Potret Sederet Artis Antarkan Kelulusan Anak Kuliah, PSB Academy hingga Oxford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178406//tukul_arwana-ps8F_large.jpg
Ultah ke-62, Wajah Awet Muda Tukul Arwana Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177319//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-tQYL_large.jpg
Soal Anggota DPR Nonaktif, Putusan Mahkamah Partai Jadi Penentu Nasib Sahroni hingga Eko Patrio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279//yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176523//pacar_settingan-BSkf_large.JPG
Sinopsis dan Link Nonton Microdrama Pacar Settingan di VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement