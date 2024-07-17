Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Disebut Lakukan Dugaan Penggelapan Mobil Selama 1 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:01 WIB
Edward Akbar Disebut Lakukan Dugaan Penggelapan Mobil Selama 1 Tahun
Edward Akbar Disebut Lakukan Dugaan Penggelapan Mobil Selama 1 Tahun (Foto: IG Kimberly)
A
A
A

JAKARTA - Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi membenarkan bahwa adanya laporan dari Kimberly Ryder kepada suaminya, Edward Akbar.

Aktris Kimberly Ryder melaporkan suaminya, Edward Akbar atas kasus dugaan penggelapan satu unit mobil ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (27/6/2024).

Kimberly Ryder dan Edward Akbar
Kimberly Ryder dan Edward Akbar

Edward Akbar diduga telah melakukan penggelapan mobil tersebut selama satu tahun dari 2023 hingga 2024.

"Jadi untuk itu (penggelapan mobil) tahun kemarin Mei 2023. Kemudian saudari pelapor meminta kembali untuk Mei 2024, meminta kembali unit yang dititipkan," ujar Nurma Dewi di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

"Kurang lebih (satu tahun mobil milik Kimberly digelapkan)," tambah Nurma.

Untuk saat ini, Nurma belum menjelaskan kronologis penggelapan mobil itu secara detail. Sebab kasusnya masih didalami oleh penyidik.

Nurma juga tak menyebutkan detail jenis mobil yang kini ada di Edward. 

"Nanti kita perjelas. Yang jelas ada satu unit roda empat yang dititipkan," jelas Nurma.

Selain EA, Kimberly Ryder juga melaporkan NL atas dugaan penggelapan mobil tersebut. 

Sementara itu, Kimberly Ryder bersama sang ibunda Irvina Zainal juga telah diperiksa sebagai saksi. 

"Kita memang sudah memeriksa dua orang saksi yaitu pelapor atau korban, dan satu lagi ibu dari KR. Setelah (diperiksanya setelah) dilaporkan kemudian kita bersurat untuk dipanggil meminta keterangan," jelas Nurma Dewi.

 

Halaman:
1 2
