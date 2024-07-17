Salshabilla Adriani Ungkap Momen yang Bikin Ibrahim Risyad Menangis saat Lamaran

JAKARTA - Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad alias Ohim resmi menikah pada 7 Juli 2024 lalu. Kabar soal pernikahan dua sejoli ini sempat menghebohkan publik yang merasa pernikahan mereka terkesan digelar secara mendadak.

Sebab, Salsha dan Ohim sebelumnya jarang mengumbar soal hubungan asmara mereka apalagi bicara soal rencana pernikahan.

Salshabilla Adriani Ungkap Momen yang Bikin Ibrahim Risyad Menangis saat Lamaran

Bahkan keduanya tak mengunggah foto-foto momen lamaran ataupun pengajian yang biasa dilakukan jelang pernikahan. Kini, setelah sah menjadi istri Ohim, Salsha satu persatu foto rangkaian acara jelang pernikahan, seperti momen pengajian dan lamaran.

Melalui unggahan Instagram pribadinya @salshabillaadr, Salsha memperlihatkan foto saat Ohim meminangnya di hadapan keluarga. Keduanya mengenakan busana dengan warna senada, warna kuning. Salsha begitu anggun dengan atasan brukat serta veil yang menutupi sebagian kepalanya. Sementara Ohim begitu gagah denga jas kuning beserta kain songket yang diselempangkan di bahunya.

Salsha mengaku dirinya kerap tersenyum saat mengingat momen bahagia bercampur haru. Sebab, momen lamaran itu lah yang menjadi titik awal perjalanan cintanya dan Ohim untuk berlabuh di pelaminan.

"Masih senyam senyum kalo inget moment ini. Pertama kali semuanya benar-benar dimulai," ujar Salsha dikutip dari unggahan Instagram Story akun @salshabillaadr, Rabu (17/7/2024).

Salsha juga mengungkap momen haru saat air mata bahagia menetes di pipi Ohim ketika melihat calon istrinya memasuki tempat acara. Terlebih saat keduanya meminta restu kepada orangtua untuk menikah di hadapan seluruh tamu yang hadir.

"Pertama kali liat suami tiba-tiba mengeluarkan happy tears pas aku masuk diiringi adik kakak, pertama kali meminta restu izin menikah kepada orangtua di hadapan banyak orang," sambungnya.