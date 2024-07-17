Yasmine Ow Pastikan Tak Akan Pindah ke Malaysia saat Dapat Hak Asuh Anak

Yasmine Ow Pastikan Tak Akan Pindah ke Malaysia saat Dapat Hak Asuh Anak (Foto: mpi)

JAKARTA - Yasmine Ow saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan hak asuh atas putra semata wayangnya, Zayn. Diketahui, selain ingin bercerai dari Aditya Zoni, Yasmine juga berharap bisa mendapatkan hak asuh anak.

Ditemui usai sidang, Machi Achmad selaku kuasa hukum Yasmine membantah dugaan bahwa kliennya akan membawa anaknya tinggal di Malaysia usai mendapatkan hak asuh. Bahkan Machi mengatakan jika dugaan tersebut hanyalah merupakan ketakutan dari Aditya Zoni selaku ayah dari Zayn.

"Nggak ada ya dari klien saya rencana seperti itu (pindah ke Malaysia setelah dapat hak asuh anak)," ujar Machi Achmad.

Yasmine Ow Pastikan Tak Akan Pindah ke Malaysia saat Dapat Hak Asuh Anak (Foto: Instagram/yxsmine.ow)

"Mungkin itu ketakutan dari tergugat ya," sambungnya.

Selain itu, Yasmine sendiri diakui sama sekali tidak pernah memberikan batasan pada Aditya Zoni untuk bisa bertemu dengan anaknya.

"Jadi sudah disampaikan di ruang mediasi bahwa klien saya tidak ada niatan seperti itu. Buktinya tergugat kalau mau ajak main nggak ada masalah kok," bebernya.