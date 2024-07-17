Brisia Jodie Ogah Pamer Kemesraan Bersama Jonathan Alden di Media Sosial

JAKARTA - Brisia Jodie dan Jonathan Alden dikabarkan dekat hingga diisukan menjalin hubungan asmara. Namun isu tersebut tampaknya bukan cuma isapan jempol semata.

Pasalnya, baru-baru ini Brisia Jodie dan Jonathan Alden seolah membenarkan mereka berpacaran, meski tidak secara gamblang. Namun Brisia Jodie mengaku ogah pamer kemesraannya dengan pria jebolan MasterChef Indonesia season 9 itu ke media sosial.



Hal itu terungkap saat keduanya menjadi bintang tamu di program televisi Pagi-pagi Ambyar.

Brisia Jodie Ogah Pamer Kemesraan Bersama Jonathan Alden di Media Sosial (Foto: Instagram/brisiajodie96)



"Karena nggak mau banyak orang mencampuri hubungan kita biar bisa fokus berdua," kata Brisia Jodie dalam tayangan Pagi-Pagi Ambyar, dikutip Rabu (17/7/2024).



"Karena mau bagaimanapun opini orang berbeda-beda ya komen tanggapannya ada positif negatif kita sebisa mungkin berdua saja," sahut Jonathan Alden.



Sementara itu, Alden begitu sapaan akrabnya juga mengaku saat ini dirinya dan Brisia Jodie masih proses mengenal satu sama lain.



"Lagi dekat, kita lagi saling mengenal lebih dalam satu sama lain," ungkap Alden sambil tersenyum.