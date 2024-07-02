Alasan Gunawan Dwi Cahyo Diam-Diam Gadaikan Mobil Anak

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo disomasi oleh mantan istrinya, Okie Agustina. Somasi tersebut dilayangkan oleh Okie lantaran sang pesepakbola secara diam-diam mengambil mobil milik anaknya, Miro Materazzi dan digadaikan.

Terkait hal tersebut, Gunawan Dwi Cahyo melalui kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga pun angkat bicara. Di hadapan wartawan, Sunan membeberkan alasan kliennya menggadaikan mobil milik putranya.

"Dia memang dengan segala keterbatasannya saat ini dengan kondisi dia saat ini yang di mana juga baru pulih dari operasinya," ujar Sunan Kalijaga dikutip dari salah satu akun YouTube.

"Otomatis seorang atlet ketika dia tidak bisa bermain atau berprestasi tentunya dari pemasukan ekonomi bisa dimaklumi lah kalau saya pribadi ya," sambungnya.

Alasan Gunawan Dwi Cahyo diam-diam gadaikan mobil anak (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)

Kepada Sunan, Gunawan pun mengatakan bahwa dirinya sudah sempat memberitahu Okie terkait keperluan mendesaknya, hingga harus menggadaikan mobil tersebut.

"Dia kemarin berkeluh kesah juga bahwa 'ini memang betul Mas Sunan, kendaraan ini saya minta izin sama Mbak Okie untuk saya gadaikan guna untuk kepentingan operasi saya, kesehatan saya'. Oh ya sudah saya bilang," papar Sunan menirukan ucapan Gunawan.

Lebih lanjut, Gunawan pun diakui Sunan sama sekali tak membantah jika mobil yang digadaikannya itu adalah milik sang putra.