Kimberly Ryder Akui Lebih Sulit Jadi Istri Dibanding Ibu

JAKARTA - Kimberly Ryder membuat publik heboh dengan keputusannya menggugat cerai Edward Akbar, ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pasalnya, selama hampir enam tahun menikah, rumah tangga mereka terlihat cukup harmonis dan sangat jauh dari berita miring.

Selang sehari beredar pemberitaan terkait gugatan cerainya, Melaney Ricardo pun membagikan kontennya bersama Kimberly Ryder di kanal YouTube pribadinya. Dalam video tersebut, Kimberly Ryder bercerita soal perannya sebagai istri dari seorang Edward Akbar.

Diakui Kimberly Ryder, pernikahan bukan suatu hal yang mudah. Apalagi ia dan sang suami memiliki latar belakang yang berbeda.

(Foto: Instagram/kimbrlyryder)

"Dua orang menyatu, dua orang dengan background yang berbeda harus menyatu," kata Kimberly Ryder dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Rabu (17/7/2024).

Ditambah lagi, Kimberly Ryder dan Edward Akbar telah dikaruniai dua orang anak yang jarak usianya tidak terlalu jauh.

"Terus harus raise two kids together," tambah Kimberly Ryder.

Kemudian Melaney Ricardo bertanya lebih sulit menjadi seorang ibu atau istri. Kakak Natasha Ryder itu mengaku lebih susah menjalani peran sebagai istri. Sebab dalam sebuah pernikahan antara suami dan istri perlu adanya kompromi dan itu menjadi hal yang penting, meski sulit.