Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:02 WIB
Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh
Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Adu tarif manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang berbeda jauh akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kedua artis tersebut, tengah viral belakangan ini.

Rossa merupakan Diva Indonesia yang lagunya hits sepanjang aman. Rossa menjadi salah satu solois wanita Indonesia yang masih eksis hingga saat ini.

Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh
Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh

Dengan kualitas yang dimiliki, wajar jika Rossa memasang tarif tinggi ketika manggung. Bayaran yang ia terima cukup fantastis hingga ratusan juta.

Hal ini terungkap dari obrolan Rossa dan Ari Lasso. Ari kemudian menyebut Rossa sebagai salah satu penyanyi termahal, “Dengan bayaran hingga 350 juta Rupiah dalam satu kali show.” 

Rossa berseloroh. Menurutnya harga yang ia terima melebihi apa yang disampaikan Ari Lasso “Sampai 500 (juta Rupiah) harusnya,” ucap Rossa.

Namun tentunya harga ini hanya patokan. Harga tentunya bisa lebih murah atau mahal tergantung situasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051438/rossa-QSP5_large.jpg
7 Pria yang Pernah Dekat dengan Rossa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/205/3050770/rossa-jlsb_large.jpg
Rossa Ungkap Sisi Lain Ariel Noah: Bicara Panjang, Bisa Sangat Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/205/3050721/rossa-dZUy_large.jpg
Ariel Noah dan Rossa Ciptakan Suasana Romantis di Lagu Nada-Nada Cinta, Bidik Berbagai Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/205/3050359/rossa-FtxA_large.jpg
Rossa dan Ariel Noah Duet Perdana di Lagu Nada-Nada Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047324/rossa-iBsM_large.jpg
Deddy Corbuzier Akui Pernah Dekat dengan Rossa, Nggak Sampai Pacaran Karena Saling Ghosting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/206/3038777/rossa_garap_film_dokumenter-8p4c_large.jpg
Diam-Diam Rossa Garap Film Dokumenter, Buka-bukaan di GritteBukaPraktek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement