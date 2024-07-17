Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh

Adu Tarif Manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang Berbeda Jauh (Foto: IG)

JAKARTA - Adu tarif manggung Ayu Ting Ting dan Rossa yang berbeda jauh akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Kedua artis tersebut, tengah viral belakangan ini.

Rossa merupakan Diva Indonesia yang lagunya hits sepanjang aman. Rossa menjadi salah satu solois wanita Indonesia yang masih eksis hingga saat ini.

Dengan kualitas yang dimiliki, wajar jika Rossa memasang tarif tinggi ketika manggung. Bayaran yang ia terima cukup fantastis hingga ratusan juta.

Hal ini terungkap dari obrolan Rossa dan Ari Lasso. Ari kemudian menyebut Rossa sebagai salah satu penyanyi termahal, “Dengan bayaran hingga 350 juta Rupiah dalam satu kali show.”

Rossa berseloroh. Menurutnya harga yang ia terima melebihi apa yang disampaikan Ari Lasso “Sampai 500 (juta Rupiah) harusnya,” ucap Rossa.

Namun tentunya harga ini hanya patokan. Harga tentunya bisa lebih murah atau mahal tergantung situasi.