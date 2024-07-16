Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Basuki Ternyata Certified Wibu, Ini Anime Favoritnya

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |06:29 WIB
Laura Basuki Ternyata Certified Wibu, Ini Anime Favoritnya
A
A
A

JAKARTA - Kepiawaian Laura Basuki dalam berakting memang tidak perlu diragukan. Sederet film layar lebar blockbuster Indonesia telah dibintanginya.

Laura Basuki sempat menyabet 2 Piala Citra untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik lewat film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta (2010), dan Susi Susanti: Love All (2019).

Laura Basuki Ternyata Certified Wibu, Ini Anime Favoritnya
Selain berbakat, Laura Basuki ternyata juga cukup sering menghebohkan jagat media sosial heboh. Terakhir ia mengunggah potret selfie selama 7 hari berturut-turut, hingga membuat netizen heboh!

Namun tak banyak yang tahu, wanita kelahiran Berlin 9 Januari 1988 itu ternyata seorang wibu loh! Ungkapan wibu sendiri sering dikaitkan kepada seseorang yang menggemari budaya Jepang.  

Laura Basuki memang tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pencinta anime/manga secara eksplisit. Namun dari pantauan Tim Okezone, ada sejumlah jejak digital yang membuktikan ia bukan sekadar wibu ‘kaleng-kaleng’. Jadi penasaran kan? Yuk simak ulasannya. 

1. Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Semua wibu sepertinya sepakat bahwa Demon Slayer merupakan anime terbaik sepanjang satu dekade terakhir. Meski plot storynya terbilang sederhana seperti shonen kebanyakan, namun produksi anime yang diadaptasi dari karya Koyoharu Gotouge sangatlah spektakuler. 

Bahkan, final arc anime ini sempat menggemparkan jagat maya, lantaran adegan Tanjiro dkk dipaksa teleport ke Infinity Castle begitu satisyfing tanpa cela. Nah, bicara soal Demon Slayer, Laura Basuki sebetulnya beberapa kali sempat mengunggah twit yang mengindikasikan dirinya sangat menyukai anime tersebut.

Postingan pertama diunggah Laura Basuki pada tahun 2023 lalu. Unggahan ini memperlihatkan salah satu scene Demon Slayer season 4, ketika Tanjiro Kamado dan Nezuko bertemu Muichiro Tokito. 

“#DemonSlayer #tayangtiapsenin #20menitdipotongrecap,” tulis Laura Basuki pada captionnya. 

Tak berhenti di situ saja, Laura Basuki juga menonton movie Demon Slayer yang tayang pada Februari 2024 lalu. 

 

Halaman:
1 2
