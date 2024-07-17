Cerita Persahabatan Reza Rahadian dan Laura Basuki Selama 14 Tahun

JAKARTA - Reza Rahadian dan Laura Basuki ternyata sudah menjalin persahabatan kurang lebih selama 14 tahun. Ketika berbagi cerita mengenai film terbaru mereka Heartbreak Motel, Reza dan Laura pun berbagi cerita mengenai hubungan persahabatan mereka.

Reza mengaku bahwa dirinya dan Laura mungkin memang tidak menjalin komunikasi intens setiap harinya, tapi keduanya selalu berusaha hadir dalam momen-momen penting mereka masing-masing.

Reza Rahadian dan Laura Basuki

“Yang jelas dia selalu ada (Laura selalu ada). Kita itu bukan tipikal teman, sahabat, telepon terus, ngobrol tiap hari. Tapi momen-momen penting Laura saya akan berusaha sedemikian rupa agar ada, hadir,” ujar Reza di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Laura menimpali dengan menyebut bahwa persahabatan keduanya terjalin dalam bentuk saling mendukung dan berusaha selalu ada untuk satu sama lain.

“Sama sih, selalu ada, terus setiap kali kita ada masalah, lalu cerita, nggak saling nge-judge, saling support aja,” timpal Laura Basuki.