Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Persahabatan Reza Rahadian dan  Laura Basuki Selama 14 Tahun

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |23:02 WIB
Cerita Persahabatan Reza Rahadian dan  Laura Basuki Selama 14 Tahun
Cerita Persahabatan Reza Rahadian dan  Laura Basuki Selama 14 Tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Reza Rahadian dan Laura Basuki ternyata sudah menjalin persahabatan kurang lebih selama 14 tahun. Ketika berbagi cerita mengenai film terbaru mereka Heartbreak Motel, Reza dan Laura pun berbagi cerita mengenai hubungan persahabatan mereka. 

Reza mengaku bahwa dirinya dan Laura mungkin memang tidak menjalin komunikasi intens setiap harinya, tapi keduanya selalu berusaha hadir dalam momen-momen penting mereka  masing-masing.

Reza Rahadian dan Laura Basuki
Reza Rahadian dan Laura Basuki

“Yang jelas dia selalu ada (Laura selalu ada). Kita itu bukan tipikal teman, sahabat, telepon terus, ngobrol tiap hari. Tapi momen-momen penting Laura saya akan berusaha sedemikian rupa agar ada, hadir,” ujar Reza di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Laura menimpali dengan menyebut bahwa persahabatan keduanya terjalin dalam bentuk saling mendukung dan berusaha selalu ada untuk satu sama lain.  

“Sama sih, selalu ada, terus setiap kali kita ada masalah, lalu cerita, nggak saling nge-judge, saling support aja,” timpal Laura Basuki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/612/3040136/laura_basuki-yHLX_large.jpg
Laura Basuki Selfie di Toilet, Netizen Malah Salfok Sama Botol Shampo Terbalik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035337/laura_basuki-gYwV_large.jpg
Laura Basuki Ternyata Certified Wibu, Ini Anime Favoritnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3035000/laura_basuki-Oubz_large.jpg
Laura Basuki Kapok Posting Selfie Seminggu : Aku Malu Lihat Diri Aku Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/612/3032871/laura_basuki-rNDs_large.jpg
3 Potret Selfie Cantik Laura Basuki yang Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/01/486/1032861/g2e2h0dMq3.jpg
Laura Basuki Lebih Pilih Makanan Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179278//aruma-Az0Y_large.JPG
Musisi Aruma Resmi Lulus dengan Predikat Magna Cumlaude, Kini Siap Fokus di Dunia Musik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement