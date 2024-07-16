Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Basuki Kapok Posting Selfie Seminggu : Aku Malu Lihat Diri Aku Sendiri

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:48 WIB
Laura Basuki Kapok Posting Selfie Seminggu : Aku Malu Lihat Diri Aku Sendiri
Laura Basuki Kapok Posting Selfie Seminggu : Aku Malu Lihat Diri Aku Sendiri (Foto: IG Laura)
A
A
A

JAKARTA - Laura Basuki belakangan menjadi sorotan karena foto-foto selfie yang diunggahnya dalam akun X atau Twitter-nya. Foto tersebut diunggah setiap hari selama satu minggu. 

Laura mengunggah foto selfienya karena menepati janji kepada pengikutnya sebagai challenge apabila teaser film yang dia mainkan Heartbreak Motel yang akan dirilis pada 1 Agustus mendatang mencapai 100.000 viewers.

Laura Basuki Kapok Posting Selfie Seminggu : Aku Malu Lihat Diri Aku Sendiri
Laura Basuki Kapok Posting Selfie Seminggu : Aku Malu Lihat Diri Aku Sendiri

Dari sekian banyak challenge yang ditawarkan Laura melalui polling di Instagram, nyatanya challenge selfie seminggu lah yang paling banyak dipilih netizen. Mereka nampaknya begitu antusias untuk melihat paras cantik Laura setiap harinya selama satu minggu. Terlebih Laura selama ini jarang memajang foto selfienya di akun media sosialnya. 

Terdengar mudah memang, tapi nyatanya tidak bagi seseorang yang jarang melakukan selfie seperti Laura Basuki. Bintang film Sleep Call tersebut bahkan sampai harus memutar otaknya untuk terus memikirkan selfie dengan pose seperti apa setiap hari. Sebab, dirinya tak memiliki stok foto selfie di ponselnya.

"Setiap hari selfie kebetulan aku nggak punya stok selfie jadi itu tiap pagi, pusing mikirin tiap hari ngapain lagi," ujar Laura Basuki di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Bahkan, Laura mengaku kapok dan tak ingin memotret dirinya lagi dalam beberapa waktu ke depan.

"Agak pusing ya, makanya mau rehat dulu dari selfie," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
