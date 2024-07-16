Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sikap Ayah Thariq Halilintar ke Aaliyah Massaid saat Pilihkan Tempat Duduk Tuai Pujian

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |05:30 WIB
Sikap Ayah Thariq Halilintar ke Aaliyah Massaid saat Pilihkan Tempat Duduk Tuai Pujian (Foto: Instagram/thariqhalilintar)
JAKARTA - Kehadiran Aaliyah Massaid di acara ulang tahun calon adik iparnya, Abqariyyah Halilintar menjadi sorotan. Pasalnya kedekatan antara Aal dengan keluarga dari sang calon suami semakin jelas terlihat.

Hal yang cukup mengharukan bahkan terjadi saat Aal menghadiri acara tersebut. Pasalnya, dengan nada lembut, Halilintar Anofial Asmid sempat memanggil putri Reza Artamevia itu.

Menariknya, ayah Thariq memanggil Aaliyah untuk memberikan tempat duduk di meja yang sama dengannya. Bahkan tempat duduk Aaliyah berhadapan langsung dengan dua kakek dari Thariq.

"Aaliyah.. Aliyah (duduk) di sini ya," ucap Halilintar Anofial sambil menunjuk kursi yang dipilihnya untuk sang calon menantu duduk, dikutip dari akun YouTube Gen Halilintar.

Sikap Ayah Thariq Halilintar ke Aaliyah Massaid saat Pilihkan Tempat Duduk Tuai Pujian (Foto: YouTube/Gen Halilintar)

"Iya bi," jawab Aaliyah.

Momen Halilintar Anofial yang memilihkan tempat duduk untuk Aaliyah sontak membuat netizen ramai memberi pujian. Bahkan tak sedikit yang merasa haru lantaran pak Hali dianggap sangat mengerti posisi serta perasaan calon menantunya.

"Abi kayaknya notice Aal slalu duduk di pojokan, dibilang orang luar, bukan keluarga, makanya kali ini abi yang langsung nentuin kursi Aal harus di tengah..," kata ranyfeb***.

 

