Prilly Latuconsina Resmi Jadi Rescue Diver

JAKARTA - Prilly Latuconsina belakangan cukup serius menggeluti hobi menyelam atau diving untuk menikmati keindahan panorama bawah laut. Menariknya, tak hanya sekedar hobi, pasalnya bintang film 'Danur' ini juga ingin menjadi tim rescue diver atau tim penyelamat para penyelam.



Melalui unggahan Instagram pribadinya, Prilly membagikan foto-foto saat dirinya mempraktekan langsung menjadi seorang tim rescue diver untuk menyelamatkan penyelam yang kehilangan kesadaran di tengah laut.

Meski harus menggunakan peralatan diving lengkap, termasuk tabung oksigen yang cukup berat, tak menghalanginya untuk berusaha menyelamatkan penyelam tersebut.



"Praktek melakukan penyelamatan untuk diver yang tidak sadarkan diri. Dibawa dari tengah laut ke pinggir pantai dan harus langsung melakukan pertolongan pertama," ujar Prilly Latuconsina dikutip dari unggahannya @prillylatuconsina96.

Prilly Latuconsina Resmi Jadi Rescue Diver (Foto: Instagram/prillylatuconsina96)



Artis 27 tahun ini mengaku gugup karena simulasi yang dilakukan layaknya menolong penyelam sungguhan dengan kondisi bertaruh nyawa.



"Deg-degan pas training ini karena simulasinya kaya nyata. Semua teknik harus dilakukan dengan benar karena ini menyangkut nyawa orang dan nyawa kita juga," sambungnya.



Saat melakukan simulasi untuk bisa meraih sertifikat sebagai rescue diver, Prilly diharuskan menyelamatkan korban dan membawanya sampai ke pinggir pantai dan melakukan pertolongan pertama untuk keselamatannya.



"Harus bisa melakukan teknik mendorong korban, membuka alat, menggendong korban sampai ke pinggir pantai, melakukan CPR, nafas buatan dan memberikan oksigen," jelasnya.