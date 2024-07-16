Rafathar Sebut Nagita Slavina Tengah Hamil

JAKARTA - Rafathar Malik Ahmad membuat heboh masyarakat lewat ucapannya. Dalam video yang beredar, anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini mengungkapkan bahwa sang ibunda tengah hamil.

Tak diketahui pasti awalnya, namun Rafathar tiba-tiba saja mengatakan bahwa Nagita kini tengah berbadan dua.

"Mama hamil juga kan," ucap Rafathar.

Mendengar ucapan Rafathar, kameramen Rans Entertainment pun kembali bertanya soal ucapan kakak Rayyanza tersebut. Menariknya, bocah 8 tahun itu semakin mempertegas ucapannya dan mencium perut sang ibu yang berada di sampingnya.

Rafathar Sebut Nagita Slavina Tengah Hamil (Foto: TikTok)

"Apa A?," tanya kameramen Rans.

"Mama kan hamil. Halo bayi yaa..," lanjut Rafathar mempertegas ucapannya soal kehamilan Nagita Slavina.

Sontak saja netizen langsung heboh saat mendengar kabar bahwa Nagita tengah hamil calon anak ketiga.