Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Cerai Kembali Digelar, Ruben Onsu Absen

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:01 WIB
Sidang Cerai Kembali Digelar, Ruben Onsu Absen
Sidang Cerai Kembali Digelar, Ruben Onsu Absen
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa 16 Juli 2024. Diketahui, Ruben selaku penggugat dan Sarwendah sebagai tergugat, memilih untuk absen dalam sidang perdana perceraian mereka di minggu lalu, 9 Juli 2024.

Dalam sidang perceraian hari ini, Ruben Onsu tampaknya akan kembali absen. Sebab saat ini dirinya masih berada di Korea Selatan.

Sidang Cerai Kembali Digelar, Ruben Onsu Absen

Hal ini terungkap dari unggahan Instagram pribadinya. Ruben membagikan potret dirinya yang tengah berada di Korea Selatan. Ruben pun mengungkap bahwa dirinya mendapat undangan dari Walikota Seongnam Mayor Shin untuk bertemu saat berada di sana kemarin, Senin (15/7/2024).

Tak sendiri, tampak Inara Rusli dan produser film Shankar Ramchand juga ikut dalam rombongan yang terbang ke Korea Selatan. Ruben pun memamerkan foto bersama Walikota Seongnam Mayor Shin.

"Kemarin bertemu Walikota Seongnam Mayor Shin thx @sunfull_movement kita diajak bertemu orang-orang hebat jadi untuk kalian yg mau ke Korea harus mampir ke Seongnam City yaaaa, recomended banget untuk kalian yg lagi ke Korea," ujar Ruben Onsu dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @ruben_onsu, Selasa (16/5/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067962/sarwendah-DVB6_large.jpg
Resmi Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah Disebut Lega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067412/sarwendah_dan_ruben_onsu-5yYC_large.jpg
Apa yang Didapat Sarwendah Jadi Janda Ruben Onsu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067369/sarwendah-jckw_large.jpg
Sarwendah Dapat Hak Asuh Anak Sesuai Kesepakatan di Luar Sidang Perceraian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067304/sarwendah-x4wP_large.jpg
Sarwendah Tak Lagi Dinafkahi Ruben Onsu Pascacerai Usai Dapat Rumah Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067143/ruben_onsu-EtRQ_large.jpg
Ruben Onsu Lega Resmi Bercerai dengan Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067045/ruben_onsu_dan_sarwendah-1dfo_large.jpg
Ruben Onsu dan Sarwendah Tak Masalahkan Hak Asuh Anak Usai Resmi Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement