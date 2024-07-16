Sidang Cerai Kembali Digelar, Ruben Onsu Absen

JAKARTA - Sidang perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa 16 Juli 2024. Diketahui, Ruben selaku penggugat dan Sarwendah sebagai tergugat, memilih untuk absen dalam sidang perdana perceraian mereka di minggu lalu, 9 Juli 2024.

Dalam sidang perceraian hari ini, Ruben Onsu tampaknya akan kembali absen. Sebab saat ini dirinya masih berada di Korea Selatan.

Hal ini terungkap dari unggahan Instagram pribadinya. Ruben membagikan potret dirinya yang tengah berada di Korea Selatan. Ruben pun mengungkap bahwa dirinya mendapat undangan dari Walikota Seongnam Mayor Shin untuk bertemu saat berada di sana kemarin, Senin (15/7/2024).

Tak sendiri, tampak Inara Rusli dan produser film Shankar Ramchand juga ikut dalam rombongan yang terbang ke Korea Selatan. Ruben pun memamerkan foto bersama Walikota Seongnam Mayor Shin.

"Kemarin bertemu Walikota Seongnam Mayor Shin thx @sunfull_movement kita diajak bertemu orang-orang hebat jadi untuk kalian yg mau ke Korea harus mampir ke Seongnam City yaaaa, recomended banget untuk kalian yg lagi ke Korea," ujar Ruben Onsu dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @ruben_onsu, Selasa (16/5/2024).