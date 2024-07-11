Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Bakal Ungkap Penyebab Perceraiannya dengan Sarwendah Setelah Sidang Dinyatakan Selesai

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |10:05 WIB
Ruben Onsu Bakal Ungkap Penyebab Perceraiannya dengan Sarwendah Setelah Sidang Dinyatakan Selesai
Ruben Onsu Bakal Ungkap Penyebab Perceraiannya dengan Sarwendah Setelah Sidang Dinyatakan Selesai (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Minola Sebayang berjanji untuk membeberkan penyebab kliennya, Ruben Onsu, melayangkan gugatan cerai ke Sarwendah. Namun, hal tersebut baru akan diungkapkan olehnya setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai digelar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Minola di hadapan awak media baru-baru ini. Sebab, ada banyak netizen yang menduga-duga perihal alasan Ruben bercerai dari Sarwendah.

Tak ingin dugaan tersebut melebar ke mana-mana, Minola mengaku akan angkat bicara dan membeberkan informasi yang cukup jelas pada publik terkait penyebab perceraian.

Ruben Onsu Bakal Ungkap Penyebab Perceraiannya dengan Sarwendah Setelah Sidang Dinyatakan Selesai (Foto: Instagram/ruben_onsu)


"Kita ingin setelah masalah ini selesai, jelas ending-nya. Kita akan memberikan informasi ke publik," ungkap Minola, dikutip dari akun YouTube Cumicumi.

"Agar masyarakat jelas tentang apa yang terjadi," tegasnya.

Untuk sementara waktu hingga sidang putusan digelar, Minola meminta publik untuk bersabar. Sebab hingga saat ini, Ruben masih belum bersedia untuk dimintai keterangan terkait permasalahan rumah tangganya dengan Sarwendah.

 

