Pengamanan Byeon Woo Seok Dianggap Lebay, Agensi Minta Maaf

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:50 WIB
Pengamanan Byeon Woo Seok Dianggap Lebay, Agensi Minta Maaf. (Foto: Instagram/@byeonwooseok)
SEOUL - Agensi Byeon Woo Seok akhirnya merilis pernyataan resmi terkait kontroversi sistem pengamanan sang aktor di Bandara Internasional Incheon, pada 12 Juli silam. K-netz menganggap apa yang dilakukan pengawal sang aktor terlalu berlebihan. 

Saat mengawal sang aktor masuk ke dalam bandara, bodyguard yang berjalan di sebelahnya mengarahkan lampu flash kepada fans. Hal itu dilakukan sang bodyguard untuk menghindari fans merekam atau mengambil foto sang aktor.

K-netz menganggap, aksi tersebut sangat berlebihan mengingat fans tidak mendekati sang aktor dengan agresif. Dalam keterangan resminya, VARO Entertainment meminta maaf atas insiden tersebut. 

“Saat itu, kami meminta pengawal itu langsung mematikan senternya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Selasa (16/7/2024). 

Agensi itu mengaku, tidak mengetahui persis sistem pengamanan untuk Byeon Woo Seok di gate, konter check-in, dan imigrasi. “Namun kami mengambil tanggung jawab moral atas ketidaknyamanan yang dialami fans selama proses itu,” imbuh agensi itu.

Dalam lanjutan keterangannya, agensi Byeon Woo Seok kembali meminta maaf kepada publik dan fans yang merasa tidak nyaman dengan insiden di Bandara Internasional Incheon tersebut.

“Dari permasalahan ini kami belajar untuk mengambil langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Sekali lagi, kami meminta maaf atas ketidaknyamanannya,” tutur VARO Entertainment menutup unggahannya.

Sayang permintaan maaf agensi tersebut semakin membuat K-netz marah. Lewat komunitas online, mereka meluapkan ketidakpuasan atas pernyataan resmi agensi Byeon Woo Seok yang dianggap ingin cuci tangan.

 

