Perjuangan Denny Sumargo Mendapatkan Keturunan, Selalu Sebut Nama Istri Dalam Doa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |06:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Denny Sumargo dan Olivia Allan membutuhkan perjuangan yang panjang demi mendapatkan keturunan. 

Tak heran ketika sang istri dinyatakan positif hamil, Denny Sumargo dan istri sangat bersyukur, bahagia sekaligus terharu. 

Pria yang akrab disapa Densu ini bercerita bahwa ia percaya bahwa ini merupakan bentuk kemurahan hati Tuhan kepadanya dan istri. Sebab selama ini Densu selalu menyebut nama istri dalam doanya.

"Ini mutlak karena kemurahan hati Tuhan yang mungkin kasihan sama kami. Saya setiap malam berdoa. Dalam doa-doa saya selalu titipkan nama istri saya," cerita Denny Sumargo dalam acara talkshow, yang diunggah kembali akun Instagram @rumpi_gosip.

Dalam doanya itu, Denny Sumargo meminta agar dirinya hidup sebagai laki-laki yang punya hati. 

"Saya selalu doakan istri saya. Saya tidak pernah ingin menjadi laki-laki yang dilihat orang sebagai laki- laki baik, bukan itu poin hidup saya, tapi saya ingin jadi laki-laki yang punya hati," ungkap Denny Sumargo.

Dengan suara bergetar menahan tangis, Denny Sumargo juga sempat berada di masa pasrah, jika memang ia tidak diberikan keturunan oleh Tuhan. 

 

