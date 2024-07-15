Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Karena Hal Ini, Zaskia Sungkar Khawatir Anaknya Tumbuh Jadi Egois

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |10:09 WIB
JAKARTA - Zaskia Sungkar secara terang-terangan mengaku khawatir sang putra, Ukkasya Muhammad Syahki tumbuh menjadi anak egois.

Hal itu disebabkan Ukkasya adalah anak tunggal dan selalu dikelilingi banyak orang dewasa yang selalu menuruti keinginannya.

"Karena Ukkasya anak tunggal dan di rumah itu kan ramai ya karena karyawan juga banyak di rumah. Jadi dia anak satu-satunya, terus dikelilingi orang dewasa aku tuh takutnya jadi egois," kata Zaskia Sungkar di kawasan Bekasi, Jumat (12/7/2024).

Oleh sebab itu, istri Irwansyah ini berusaha mengenalkan sang putra untuk lebih mengenal dunia luar. Salah satunya dengan cara mulai menyekolahkan sang anak agar mulai bersosialisasi.

"PR besar buat aku, makanya semenjak preschool, dia juga aku sering ajak main keluar ke playground supaya tahu, kayak kita harus belajar antri, belajar sabar, terus belajar mengalah," terang Zaskia.

 

Halaman:
1 2
