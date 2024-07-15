Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fabio Asher dan Aina Abdul Kolaborasi di Soundtrack Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |06:25 WIB
Fabio Asher dan Aina Abdul Kolaborasi di Soundtrack Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu
Fabio Asher dan Aina Abdul Kolaborasi di Soundtrack Film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Melly Goeslaw menciptakan sebuah karya indah berjudul Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang menjadi Original Soundtrack dari film berjudul sama. Single ini diproduseri oleh Azlin Hilda dan Andi Rianto, dan akan dibawakan oleh penyanyi Fabio Asher yang berkolaborasi dengan salah satu penyanyi asal Malaysia, Aina Abdul.

Single yang dikeluarkan oleh label musik Seven Skies ini merupakan project Original Soundtrack kedua bagi Fabio. Sebelumnya, ia pernah bekerja sama dengan Andi Rianto dan Prinsa Mandagie dalam membawakan lagu remake. Fabio merasa bangga bisa terlibat dalam karya terbaru Melly Goeslaw ini.

Fabio Asher dan Aina Abdul
Fabio Asher dan Aina Abdul

"Pertama kali dengar lagu ini, saya langsung merasa lagunya sangat indah, baik dari segi lirik maupun aransemen musiknya. Apalagi lagu ini karya Teh Melly Goeslaw, yang dari dulu aku sudah ngefans banget sama semua karyanya," ujar Fabio Asher.

Kesempatan untuk berduet dengan Aina Abdul, yang namanya cukup populer di Malaysia, juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Fabio. Ia menemukan kecocokan dengan Aina setiap kali berbicara, dan keduanya berhasil menciptakan chemistry yang kuat dalam membawakan lagu ini. 

"Jujur tidak terlalu susah, karena aku juga sudah kenal Aina sebelumnya, dan Teh Melly memberikan arahan dan penjelasan langsung ke aku dan Aina mengenai makna dari lagunya. Jadi, semua berjalan cukup lancar saat proses rekaman," ungkapnya.

Senada dengan Fabio, Aina juga merasa beruntung bisa terlibat dalam pembuatan Original Soundtrack "Cinta Tak Pernah Tepat Waktu". Aina merasa single ini menjadi salah satu mimpinya yang terwujud karena bisa membawakan lagu karya Melly Goeslaw. Apalagi, film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, salah satu sutradara favoritnya. 

"Ini suatu peluang emas, karena film ini mempunyai jalan cerita cinta yang unik dan sangat relatable. Duet sama Fabio juga adalah dream come true, karena Aina sangat suka tone suara Fabio yang mahal dan gemersik," kata Aina.

Aina pun bersyukur karena semua proses rekaman berjalan lancar dan kolaborasi dengan Fabio bisa terjalin dengan baik. "Surprisingly it’s easy dan smooth sekali perjalanannya. Latar belakang Fabio juga hampir sama dengan saya. Kami tumbuh bernyanyi dengan band di kelab dan lounge, jadi cara bekerja kami serupa," ujarnya.

Sementara itu, Melly Goeslaw mengaku sejak awal langsung menyetujui pemilihan Fabio dan Aina sebagai penyanyi yang akan membawakan lagu "Cinta Tak Pernah Tepat Waktu". Lagu yang terinspirasi dari cerita di film ini diharapkan juga dapat mewakili kisah dalam film tersebut.

 

1 2
