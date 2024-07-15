Advertisement
MUSIK

Bella Nova Ungkap Asam Manis Asmara di Single Cinta 24 Jam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |00:01 WIB
JAKARTA - Bella Nova kembali hadir dengan karya terbarunya, sebuah lagu berjudul "Cinta 24 Jam". Lagu ini terasa istimewa karena diciptakan oleh almarhum Don Kinol, seorang komposer yang telah meninggalkan banyak warisan musik tak ternilai.

Menurut Bella, sebelum Don Kinol berpulang, ia telah menyiapkan beberapa lagu untuknya. Dari beberapa materi yang ditawarkan, Bella langsung jatuh cinta dengan lagu "Cinta 24 Jam". "Saat mendengarkan lagu ini, aku langsung merasa klik. Feelingnya lebih dekat di lagu ini," ujar Bella. Lagu ini menjadi pilihan utama karena ada kedekatan emosional yang terasa saat pertama kali mendengarkannya.

Lagu "Cinta 24 Jam" menceritakan tentang seseorang yang mulai berubah sikap karena kesibukan, jarang memberi kabar, dan terlihat seperti ada yang lain dalam hidupnya. 

"Biasalah, namanya cinta, manis di awal saja," kata Bella, menggambarkan cerita dalam lagu ini. 

Tema ini dirasa sangat relevan dengan banyak hubungan percintaan yang sering kali hanya manis di awal. Bella mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah mengalami hal serupa dalam hubungan percintaannya. 

"Pernah sih aku merasakan yang sama. Sepertinya semua percintaan itu ibarat permen karet, manis di awal saja," ungkapnya.

Proses rekaman "Cinta 24 Jam" sebenarnya berjalan cukup lancar, meskipun tidak adanya sosok Don Kinol membuat segalanya terasa hampa. "Biasanya ditemani komposernya langsung kan. Jadi lebih diarahkan. Sekarang dia sudah tidak ada, rasanya lebih kurang saja penjiwaannya," jelas Bella. 

Tak adanya Don Kinol membuat Bella merasa sulit untuk menyesuaikan tempo dari lagu ini. Namun secara keseluruhan proses menyanyi berjalan tanpa hambatan berarti.

 

