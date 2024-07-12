5 Artis Indonesia yang Gagal Menikah Setelah Bertunangan, Terbaru Ayu Ting Ting

JAKARTA - Kisah cinta selebriti menjadi pemberitaan yang cukup menarik perhatian publik. Tak hanya kisah bahagia, beberapa selebriti juga sempat gagal dalam menjalin hubungan asmara.

Nahasnya. bukan hanya putus setelah menjalin hubungan bertahun-tahun. Beberapa selebriti ini juga ada yang sampai gagal menikah, meski lamaran dan pertunangan telah digelar.

Berikut adalah lima artis yang batal menikah setelah bertunangan:



1. Ayu Ting Ting

5 Artis Indonesia yang Gagal Menikah Setelah Bertunangan (Foto: Instagram/ayutingting92)



Pedangdut Ayu Ting Ting mengalami kegagalan pernikahan untuk kedua kalinya. Setelah sebelumnya membatalkan pernikahan dengan Adit Jayusman pada 2021, ia kembali gagal menikah dengan anggota TNI, Muhammad Fardhana.

Diketahui, Ayu dan Dhana telah bertunangan pada 4 Februari 2024 dan merencanakan pernikahan pada 2025. Sayangnya, rencana tersebut harus batal dan berakhir di 22 Juni 2024. Bahkan Ayu mengungkapkan bahwa mereka resmi putus di depan orangtua sejak 27 Juni.



"Putusnya itu tanggal 22 Juni di antara kita berdua, terus tanggal 27 sengaja aku ajak ketemuan di depan orang tua (putus) secara resmi," ujar Ayu Ting Ting dalam salah satu program televisi.



2. Ayu Dewi

5 Artis Indonesia yang Gagal Menikah Setelah Bertunangan (Foto: Instagram/mrsayudewi)



Sebelum menikah dengan Regi Datau, Ayu Dewi pernah bertunangan dengan Zumi Zola pada 2011. Kala itu, mereka sudah merencanakan pernikahan yang akan digelar pada Mei 2011. Sayangnya, Zumi Zola membatalkan pernikahannya dengan Ayu Dewi dengan alasan ditentang orang tuanya.



3. Boy William



5 Artis Indonesia yang Gagal Menikah Setelah Bertunangan (Foto: Instagram/boywilliam17)



Boy William dan Karen Vendela menjalin hubungan selama 5 tahun sebelum sang presenter akhirnya melamar sang kekasih pada 11 Juli 2019. Usai melamar, Boy pun berencana untuk menikahi Karen pada Juli 2021.

Sayang, pernikahan Boy William dan Karen Vendela dibatalkan karena pandemi Covid-19. Sampai pada akhirnya mereka pun membatalkan pernikahan di tujuh hari sebelum tanggal yang ditetapkan.