ART Penganiaya Anak TikToker Cici Chania Melarikan Diri usai Viral

JAKARTA - Tiktoker Cici Chania mengungkapkan kabar terkini terkait Riri Hermiawati, asisten rumah tangga (ART) yang menganiaya putranya. Setelah permasalahan itu viral, sang ART dikabarkan melarikan diri.

“Lari ke mana kamu Ri? IG aku sampai diblok, pantasan dicari enggak ketemu. Semua akun karyawan aku juga diblok sama dia,” ujar pemilik kucing Pororo tersebut dalam unggahannya seperti dikutip pada Sabtu (13/7/2024).

ART Penganiaya Anak TikToker Cici Chania Melarikan Diri usai Viral. (Foto: Instagram/@cicichaniaa)

Cici Chania dalam lanjutan keterangannya meminta sang ART untuk segera menyerahkan diri. Pasalnya, jika dia tidak punya niat baik dalam menyelesaikan permasalahan itu maka akan berdampak pada orang-orang dekatnya.

“Semakin kamu lari yang kena adalah orang-orang yang kamu sayang,” ujar sang TikToker memperingatkan.

Pada unggahan berbeda, Cici Chania meminta bantuan warganet untuk menghubunginya jika mengetahui keberadaan sang ART. Dia mengaku, tak bisa bergerak terlalu banyak karena dalam masa pemulihan pasca-keguguran.