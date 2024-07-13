Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Min Ah Mulai Syuting Film Eyes, Karya Baru Sutradara Yum Ji Ho

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |08:53 WIB
Shin Min Ah Mulai Syuting Film <i>Eyes</i>, Karya Baru Sutradara Yum Ji Ho
Shin Min Ah mulai syuting film Eyes, karya sutradara Yum Ji Ho. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Shin Min Ah kembali ke layar lebar dengan membintangi film thriller berjudul Eyes. Menurut agensi sang aktris, dia beradu akting dengan Kim Nam Hee dalam film tersebut.

“Saat ini, Shin Min Ah sudah syuting film Eyes,” ujar AM Entertainment selaku agensi yang menaungi sang aktris seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (13/7/2024). 

Film Eyes merupakan karya baru dari sutradara Yum Ji Ho yang memenangkan dua penghargaan di Bucheon International Fantastic Film Festival 2022 berkat film pendeknya, Neighbor.

Shin Min Ah mulai syuting film Eyes. (Foto: tvN)
Shin Min Ah mulai syuting film Eyes. (Foto: tvN)

Sayangnya, detail terkait film Eyes masih sangat dirahasiakan. Sementara itu, Shin Min Ah akan comeback ke layar kaca lewat drama baru tvN, No Loss in Love. drama itu akan mulai tayang di tvN, pada 26 Agustus mendatang. 

Drama karya penulis skenario Kim Hye Young itu berkisah tentang Son Hae Young, seorang perempuan yang menjalani pernikahan pura-pura karena tak ingin kehilangan apapun dalam hidupnya.

Sementara suami pura-puranya, Kim Ji Wook (Kim Young Dae) adalah pria yang tak ingin menyusahkan dan melukai orang lain. Drama No Loss in Love ini akan menjadi proyek reuni bagi Shin Min Ah dan Lee Sang Yi setelah Hometown Cha-Cha-Cha.*

(SIS)

