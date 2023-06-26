Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Shin Min Ah Digaet Bintangi Drama Because I Want No Loss

Siti Mutammimah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |17:39 WIB
Shin Min Ah Digaet Bintangi Drama <i>Because I Want No Loss</i>
Shin Min Ah digaet bintangi drama Because I Want No Loss. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Shin Min Ah tampaknya mulai mempertimbangkan untuk comeback berakting di layar kaca. StarNews melaporkan, sang aktris digaet menjadi pemeran utama wanita drama Because I Want No Loss.

Terkait pemberitaan itu, AM Entertainment selaku agensi sang aktris merilis pernyataan resmi. “Benar, dia mendapat tawaran itu dan saat ini tengah mempertimbangkannya dengan positif,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Senin (26/6/2023).

Skenario drama Because I Want No Loss akan digarap oleh penulis Kim Hye Young. Mengusung genre komedi romantis, drama ini akan berkisah tentang perempuan dan laki-laki yang pura-pura menikah karena satu alasan. 

Aktris 39 tahun tersebut digaet untuk berperan sebagai perempuan bernama Son Hae Young yang memutuskan menikah dengan Kim Ji Wook, seorang pekerja paruh waktu di toko swalayan. 

Shin Min Ah digaet bintangi drama baru. (Foto: tvN)

Jika Shin Min Ah menerima tawaran tersebut, maka Because I Want No Loss akan menjadi drama terbaru sang aktris. Drama Our Blues yang dirilis tahun lalu merupakan proyek terakhir yang dibintangi sang aktris.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/206/3033725/shin_min_ah_mulai_syuting_film_eyes-kDjI_large.JPG
Shin Min Ah Mulai Syuting Film Eyes, Karya Baru Sutradara Yum Ji Ho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/31/33/2494496/shin-min-ah-dan-kim-woo-bin-menikah-november-2021-4XtnspeQnS.jpeg
Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Menikah November 2021?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/19/206/2488703/shin-min-ah-undur-wawancara-setelah-kim-seon-ho-tersandung-isu-tak-sedap-Y1H3unhFjB.JPG
Shin Min Ah Undur Wawancara setelah Kim Seon Ho Tersandung Isu Tak Sedap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/23/33/1723812/shin-min-a-selalu-temani-kim-woo-bin-obati-kanker-di-rumah-sakit-cvURc7Qi7a.jpg
Shin Min A Selalu Temani Kim Woo Bin Obati Kanker di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/23/33/1723378/shin-min-ah-dan-kim-woo-bin-selalu-jadi-perhatian-di-rumah-sakit-nLKPB0cZo3.jpg
Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Selalu Jadi Perhatian di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/24/33/1699205/so-sweet-shin-min-ah-bantu-kim-woo-bin-jalani-pengobatan-kanker-zf5U8auvM0.jpg
So Sweet, Shin Min Ah Bantu Kim Woo Bin Jalani Pengobatan Kanker
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement