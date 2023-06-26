Shin Min Ah Digaet Bintangi Drama Because I Want No Loss

SEOUL - Shin Min Ah tampaknya mulai mempertimbangkan untuk comeback berakting di layar kaca. StarNews melaporkan, sang aktris digaet menjadi pemeran utama wanita drama Because I Want No Loss.

Terkait pemberitaan itu, AM Entertainment selaku agensi sang aktris merilis pernyataan resmi. “Benar, dia mendapat tawaran itu dan saat ini tengah mempertimbangkannya dengan positif,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, Senin (26/6/2023).

Skenario drama Because I Want No Loss akan digarap oleh penulis Kim Hye Young. Mengusung genre komedi romantis, drama ini akan berkisah tentang perempuan dan laki-laki yang pura-pura menikah karena satu alasan.

Aktris 39 tahun tersebut digaet untuk berperan sebagai perempuan bernama Son Hae Young yang memutuskan menikah dengan Kim Ji Wook, seorang pekerja paruh waktu di toko swalayan.

Jika Shin Min Ah menerima tawaran tersebut, maka Because I Want No Loss akan menjadi drama terbaru sang aktris. Drama Our Blues yang dirilis tahun lalu merupakan proyek terakhir yang dibintangi sang aktris.*

(SIS)