Persiapan Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sudah 80 Persen

JAKARTA - Thariq Halilintar tengah bersiap-siap jelang hari pernikahannya dengan Aaliyah Massaid. Meski belum diketahui pasti kapan acara tersebut digelar, ayah Thariq dalam YouTube Gen Halilintar mengatakan jika Aaliyah akan resmi jadi menantu dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan lagi.

Diduga, Thariq dan Aaliyah akan menikah pada akhir Juli 2024.

Dikutip dari akun YouTube Mantra Room, Thariq mengatakan bahwa persiapan pernikahannya dengan Aaliyah sudah hampir rampung. Bahkan persiapannya sendiri telah mencapai 80 persen.