Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Persiapan Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sudah 80 Persen

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |19:12 WIB
Persiapan Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sudah 80 Persen
Persiapan Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sudah 80 Persen (Foto: Instagram/thariqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar tengah bersiap-siap jelang hari pernikahannya dengan Aaliyah Massaid. Meski belum diketahui pasti kapan acara tersebut digelar, ayah Thariq dalam YouTube Gen Halilintar mengatakan jika Aaliyah akan resmi jadi menantu dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan lagi.

Diduga, Thariq dan Aaliyah akan menikah pada akhir Juli 2024.

Dikutip dari akun YouTube Mantra Room, Thariq mengatakan bahwa persiapan pernikahannya dengan Aaliyah sudah hampir rampung. Bahkan persiapannya sendiri telah mencapai 80 persen.

Persiapan Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sudah 80 Persen (Foto: Instagram/thariqhalilintar)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/612/3148295/thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid_pakaikan_jersey_fc_barcelona_ke_baby_arash-JyYI_large.jpg
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148029/thariq-YIVp_large.jpg
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147271/thariq-yqST_large.jpg
Thariq Halilintar Sedih Anaknya Pakai Baju Real Madrid: Ini Harus Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969/ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146921/momen_romantis_thariq_halilintar_genggam_tangan_aaliyah_massaid_usai_melahirkan-xgiU_large.jpg
Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118224/potret_gender_reveal_anak_pertama_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid-erWJ_large.jpg
5 Potret Gender Reveal Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Ekspresi Bahagia Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement