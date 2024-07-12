Cerita Rizky Febian dan Mahalini Punya Selera Makanan yang Bertolak Belakang

Cerita Rizky Febian dan Mahalini Punya Selera Makanan yang Bertolak Belakang (Foto: Rizky Febian)

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini Raharja berbagi cerita mengenai kehidupan rumah tangganya.

Pasangan yang resmi menikah pada (10/5/2024) ini memang memiliki kesamaan hobi makan. Namun diakui Rizky Febian ia dan sang istri memiliki selera makanan yang sangat berbeda.

Mahalini dan Rizky Febian (IG)

Hal ini diungkapkan Rizky Febian saat tampil perdana di televisi bersama Mahalini setelah sama-sama menjalani operasi di bagian hidung.

"Kita tuh berdua seneng makan, tapi kita ganti-gantian. Tapi seleranya tuh bertolak belakang," ujar Rizky Febian dalam video dikutip dari Instagram @lambegosiip, Jumat (12/7/2024).

Putra sulung komedian Sule itu mengungkapkan bahwa Mahalini lebih jago masak masakan western, sementara Rizky Febian seleranya Asian.

"Jadi dia tuh kalau masak jagonya western kalau urusan nyambel-nyambel saya gitu. Jadi kalau makanannya Indonesia banget sayang bikinin sambel yang kayak biasa," ungkap Rizky Febian.

Pria yang akrab disapa Iky ini berseloroh jika di luaran ia dikenal sebagai penyanyi, namun ketika berada di rumah profesinya justru sebagai tukang ngulek sambel.

"Kalau di luar kan Rizky Febian Mahalini nyanyi kalau di rumah mah saya ngulek," celetuk Rizky Febian.