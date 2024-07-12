Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Ungkap Rutinitas Jadi Istri Rizky Febian, Telaten Siapkan Sarapan 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:03 WIB
Mahalini Ungkap Rutinitas Jadi Istri Rizky Febian, Telaten Siapkan Sarapan 
Mahalini Ungkap Rutinitas jadi Istri Rizky Febian, Telaten Siapkan Sarapan (Foto: IG Mahalini)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Mahalini Raharja tengah menikmati perannya sebagai istri, setelah menikah dengan Rizky Febian beberapa waktu lalu. 

Di tengah kesibukannya manggung sana sini, Mahalini tetap berusaha melayani sang suami. Salah satunya telaten menyiapkan sarapan untuk Rizky Febian. 

Rizky Febian-Mahalini (IG)
Rizky Febian-Mahalini (IG)

Perempuan berdarah Bali ini mengungkapkan rutinitasnya ketika berada di rumah. Setiap pagi Mahalini selalu menyiapkan air minum untuk sang suami.

"Pagi udah air minum udah pasti. Terus jam 9 udah pasti sarapan, sarapan nya itu protein aja. Kalau laper paling buah aja," kata Mahalini dalam video dikutip dari Instagram @lambegosiip, Jumat (12/7/2024).

"Terus jam 12 kita makan besar, terus kita snacking terus sampe jam 7 kita makan besar lagi," tambah Mahalini.

Beruntungnya, Rizky Febian termasuk suami yang tidak menuntut macam-macam perihal makanan. Terpenting bagi pria berdarah Sunda itu makanan harus ada sambelnya.

"Pokoknya dia mah gampang sebenarnya, pokoknya disembelin aja," ungkap Mahalini. 

"Kadang kalau bingung ada tempe nasi, tahu sambel, ikan asin," timpal Rizky Febian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement