Mahalini Ungkap Rutinitas Jadi Istri Rizky Febian, Telaten Siapkan Sarapan

JAKARTA - Penyanyi Mahalini Raharja tengah menikmati perannya sebagai istri, setelah menikah dengan Rizky Febian beberapa waktu lalu.

Di tengah kesibukannya manggung sana sini, Mahalini tetap berusaha melayani sang suami. Salah satunya telaten menyiapkan sarapan untuk Rizky Febian.

Rizky Febian-Mahalini (IG)

Perempuan berdarah Bali ini mengungkapkan rutinitasnya ketika berada di rumah. Setiap pagi Mahalini selalu menyiapkan air minum untuk sang suami.

"Pagi udah air minum udah pasti. Terus jam 9 udah pasti sarapan, sarapan nya itu protein aja. Kalau laper paling buah aja," kata Mahalini dalam video dikutip dari Instagram @lambegosiip, Jumat (12/7/2024).

"Terus jam 12 kita makan besar, terus kita snacking terus sampe jam 7 kita makan besar lagi," tambah Mahalini.

Beruntungnya, Rizky Febian termasuk suami yang tidak menuntut macam-macam perihal makanan. Terpenting bagi pria berdarah Sunda itu makanan harus ada sambelnya.

"Pokoknya dia mah gampang sebenarnya, pokoknya disembelin aja," ungkap Mahalini.

"Kadang kalau bingung ada tempe nasi, tahu sambel, ikan asin," timpal Rizky Febian.