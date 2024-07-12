For Revenge Bocorkan Rencana Single Terbaru

JAKARTA - Band emo asal Bandung, For Revenge, kini sedang mempersiapkan single terbaru mereka. Grup yang terdiri dari Boniex Noer, Arief Ismail, Izha Muhammad, dan Archims Pribadi ini terus menghadirkan karya terbaik untuk para penggemarnya.

Setelah resmi bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia, For Revenge terakhir kali merilis single berjudul ‘Sadrah’ pada bulan Maret lalu, yang telah meraih lebih dari 5 juta streaming.

Dengan 4 juta pendengar bulanan, For Revenge terus memberikan gebrakan dalam setiap karyanya.

Single terbaru mereka akan menceritakan tentang seseorang yang memasuki fase denial saat mengalami kesedihan. Lagu ini cocok untuk pendengar yang sedang merasakan patah hati atau putus cinta.