Neona Luncurkan Mini Album Pretty Girl Rock, Terinspirasi Kisah Pribadi

JAKARTA – Usia masih muda namun bertalenta mencerminkan sosok Neona. Putri dari Nola Be3 ini meluncurkan mini album baru berjudul Pretty Girl Rock.

Neona bersyukur bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan mini albumnya tersebut. Termasuk dalam penulisan dari lagu-lagunya.

Dia bahkan sampai membuat workshop khusus untuk menulis lagu-lagu tersebut. Ini merupakan pengalaman pertama untuknya sebagai musisi.

Workshop dilakukan selama lima hari dan dibantu oleh Tatsuro Miller, produser asal Malaysia dan Simhala Avadana A&R Trinty Optima Production. Neona pun mencurahkan apa yang dia ingin utarakan lewat lagu-lagunya.

Menurut Neona, sebagian besar inspirasi dari lagu-lagu di mini album tersebut berdasarkan dari kisah pribadinya. Selain juga dari cerita sahabat terdekatnya yang memiliki unsur love life di dalamnya.

“Menyenangkan sih kolaborasi bersama Neona ini,” ucap Simhala Avadana yang terlibat langsung dalam proses pembuatannya dalam siaran pers yang diterima Okezone.com, Jumat (12/7/2024).

Simhala mengatakan, umur Neola masih sangat muda, namun banyak menyumbangkan ide. “Dia bahkan tahu apa yang dia mau. In terms of lyrics, beats, dan lain sebagainya. Jadi, mengerjakan album ini sangat fun,” kata dia.



Tidak berhenti di situ saja, sebagai langkah menuju perilisan mini albumnya, Neona juga sempat mengadakan dance camp pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2024. Di mana sebelumnya dia mengaudisi dancer-dancer secara online.

Di mana para pesertanya wajib mengunggah video mereka melakukan koreografi lagu ‘Yes You Do, No I Don’t’ di TikTok atau Instagram. Setelahnya, terpilihlah 10 dancers yang keseluruhan seleksinya dilakukan langsung oleh Neona dan sang ibunda, Nola.

Sebanyak 10 dancers tersebut bahkan ada pula yang berasal dari luar Jakarta, yaitu Bandung, Yogyakarta, Kebumen dan Pontianak.

“Dance camp-nya seru banget, senang bisa bertemu dan dibantu oleh teman-teman dancer yang keren banget,” kata Neona menceritakan proses dance camp-nya.

“Dancer yang aku pilih secara online juga bisa melakukan koreografinya dengan baik banget. Walaupun hanya latihan dalam dua hari dan menjadi pengalaman yang memorable untuk aku,” ucap musisi yang kini telah berusia 15 tahun ini.