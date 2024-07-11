Advertisement
Turun 34 Kilogram, Lucinta Luna Percaya Diri Pamer Perut Ramping

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |16:34 WIB
JAKARTA - Lucinta Luna kembali menghebohkan jagat maya lewat unggahan terbarunya di Instagram. Pada 10 Juli 2024, dia mengunggah video saat menghabiskan waktu di sebuah pusat perbelanjaan. 

Dia mengenakan atasan silk scarf yang dipadukan dengan celana kulot berwarna coklat tua. Pilihan outfit tersebut membuat area perut Lucinta terpampang jelas. Perut ramping dan pinggul bak biola miliknya membuat warganet heboh. 

Lucinta Luna kemudian mengungkapkan rahasia di balik transformasi tubuhnya tersebut. Dia mengaku, setiap perempuan bisa menjadi cantik jika mau dan berusaha. Kucinya, terletak pada gaya hidup sehat. 

“Jaga kecantikan tubuhmu dengan diet sehat. Terima kasih dokterku @cissienugraha. Berkat dokter, aku percaya diri banget nih sampai turun 34 Kilogram,” ujar sang selebgram seperti dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Unggahan yang telah disukai lebih dari 92.500 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. Mereka memuji penampilan baru Lucinta Luna yang terlihat lebih cantik dan ramping. 

