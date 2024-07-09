Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu dan Sarwendah Akan Lewatkan Proses Mediasi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:45 WIB
Ruben Onsu dan Sarwendah Akan Lewatkan Proses Mediasi
Ruben Onsu dan Sarwendah Akan Lewatkan Proses Mediasi (Foto: Instagram/ruben_onsu)
JAKARTA - Sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwendah telah digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya baik Ruben maupun Sarwendah memilih untuk tak hadir dalam sidang tersebut.

Diketahui, sidang perceraian mereka hanya dihadiri oleh tim kuasa hukum Ruben Onsu, Raga Ginting. Sedangkan Sarwendah, belum menunjuk kuasa hukum yang akan mendampinginya di sidang tersebut.

Ruben Onsu dan Sarwendah Akan Lewatkan Proses Mediasi (Foto: Instagram/ruben_onsu)


Saat ditanya kapan mediasi akan digelar, Raga Ginting pun memberikan jawaban. Namun, dia justru mengatakan bahwa tak akan ada mediasi dalam sidang perceraian kliennya dengan mantan personel Cherrybelle itu.


"Mediasi sepertinya tidak ada," ujar Raga Ginting, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Bukan tanpa alasan pihaknya akan melewatkan proses mediasi, sebab menurut Raga, Ruben sudah bersikeras untuk berpisah. Sehingga, tak diperlukan lagi adanya mediasi.


"Terkait mediasi memang kurang paham, karena kita mengajukan ini memang untuk berpisah," beber Raga.

"Saya juga nggak tahu. Itu antara penggugat dan tergugat, kami hanya melayangkan gugatan kami," pungkasnya.

(van)

