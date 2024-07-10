Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |22:01 WIB
Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura 
Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura (Foto: IG El Rumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi belakangan santer dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Eca Japaaal alias Eca Aura. Bahkan El Rumi dan Eca Aura beberapa kali kepergok jalan bersama. 

Di mulai dari hadir di perayaan ulang tahun El Rumi yang ke-25 lalu El Rumi juga menggandeng Eca Aura saat acara pertunangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar.

Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura 
Tidak Ada Hubungan Spesial, El Rumi Ngaku Cuma Temenan dengan Eca Aura 

Terkini, El Rumi pun akhirnya menjawab rumor kedekatannya dengan Eca Aura. El Rumi ternyata mengaku tidak memiliki hubungan spesial dan cuma temenan dengan Eca Aura. 

"Kita hanya berteman," ujar El Rumi dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Rabu (10/7/2024).

Anak kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani ini menjelaskan alasan utamanya ia dan Eca yang tidak bisa bersama karena perbedaan agama di antara mereka. 

 

