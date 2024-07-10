El Rumi Bantah Pacaran dengan Eca Aura: Beda Agama, Enggak Mungkin Lanjut

JAKARTA - El Rumi akhirnya angkat suara terkait rumor asmaranya dengan Eca Aura. Dia blakblakan mengaku, hanya berteman baik dengan selebgram asal Malang, Jawa Timur tersebut.

“Kalau sama Eca, beda agama. Nanti mengulang masa lalu lagi dong. Ya sudah kami hanya berteman saja. Ya karena beda agama enggak mungkin lanjut juga,” katanya dikutip dari program Trik Talk, pada Rabu (10/7/2024).

Rumor asmara El Rumi dan Eca Aura pertama kali mencuat ketika keduanya nonton konser Bruno Mars di Thailand, pada akhir Maret 2024. Sejak itu, mereka kerap terlihat bersama dalam beberapa kesempatan.

Bahkan di pesta ulang tahun El Rumi yang ke-25, pada 2 Juni silam, Eca terlihat hadir dan membaur dengan tamu undangan lain. Maia Estianty bahkan sempat mempertanyakan hubungan mereka kepada Eca.

Dengan nada polos, Eca tampak menjawab Maia. “(Enggak bisa karena) kami kan beda agama,” ujarnya yang membuat El hanya bisa tersenyum.