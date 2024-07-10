Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi Bantah Pacaran dengan Eca Aura: Beda Agama, Enggak Mungkin Lanjut

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |09:11 WIB
El Rumi Bantah Pacaran dengan Eca Aura: Beda Agama, Enggak Mungkin Lanjut
El Rumi Bantah Pacaran dengan Eca Aura, Beda Agama, Enggak Mungkin Lanjut. (Foto: Instagram/@elelrumi)
A
A
A

JAKARTA - El Rumi akhirnya angkat suara terkait rumor asmaranya dengan Eca Aura. Dia blakblakan mengaku, hanya berteman baik dengan selebgram asal Malang, Jawa Timur tersebut.

“Kalau sama Eca, beda agama. Nanti mengulang masa lalu lagi dong. Ya sudah kami hanya berteman saja. Ya karena beda agama enggak mungkin lanjut juga,” katanya dikutip dari program Trik Talk, pada Rabu (10/7/2024).

El Rumi Bantah Pacaran dengan Eca Aura: Beda Agama, Enggak Mungkin Lanjut. (Foto: Instagram/@elelrumi)
El Rumi Bantah Pacaran dengan Eca Aura: Beda Agama, Enggak Mungkin Lanjut. (Foto: Instagram/@elelrumi)

Rumor asmara El Rumi dan Eca Aura pertama kali mencuat ketika keduanya nonton konser Bruno Mars di Thailand, pada akhir Maret 2024. Sejak itu, mereka kerap terlihat bersama dalam beberapa kesempatan. 

Bahkan di pesta ulang tahun El Rumi yang ke-25, pada 2 Juni silam, Eca terlihat hadir dan membaur dengan tamu undangan lain. Maia Estianty bahkan sempat mempertanyakan hubungan mereka kepada Eca.

Dengan nada polos, Eca tampak menjawab Maia. “(Enggak bisa karena) kami kan beda agama,” ujarnya yang membuat El hanya bisa tersenyum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175531/cincin_lamaran_syifa_hadju-aMCN_large.jpg
Ternyata, Ada Peran Irwan Mussry di Balik Cincin Lamaran El Rumi untuk Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174965/el_rumi_dan_syifa_hadju-Eom3_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju di Swiss, Deswita Maharani: Impian Semua Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174714/el_rumi_dan_syifa_hadju-zdqC_large.jpg
El Rumi Lamar Syifa Hadju, Thariq Halilintar: Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174390/el_rumi-UpYH_large.jpg
El Rumi Pamer Foto Pakai Baju Adat Jawa, Rumor Pernikahan Mencuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161767/el_rumi-Wiax_large.jpg
Kemenangan 38 Detik El Rumi Atas Jefri Nichol di Ring Superstar Knockout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155187/el_rumi_dan_syifa_hadju-BFSI_large.jpg
Dapat Restu dari Syifa Hadju, El Rumi Makin Semangat Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement