HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Ungkap Perasaan Ayu Ting Ting Usai Gagal Nikah Lagi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |08:05 WIB
Kiky Saputri Ungkap Perasaan Ayu Ting Ting Usai Gagal Nikah Lagi
Kiky Saputri Ungkap Perasaan Ayu Ting Ting Usai Gagal Nikah Lagi (Foto: Instagram/kikysaputrii)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri menjadi salah satu sahabat Ayu Ting Ting yang mengetahui betul soal keputusan sang biduan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Lettu Muhammad Fardhana. Meski harus menanggung malu akibat gagal menikah lagi, Kiky mengatakan jika Ayu cukup berbesar hati menerima kenyataan tersebut.

Sebagai sahabat, istri dari Khairi ini mengaku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk pelantun 'Geboy Mujaer' itu.

"Ya pastilah (dukung) buat Teh Ayu, yang terbaik buat Teh Ayu. Teh Ayu kan ibaratnya, beliau kan sudah sangat berbesar hati, dewasa juga," ungkap Kiky baru-baru ini.

Kiky Saputri Ungkap Perasaan Ayu Ting Ting Usai Gagal Nikah Lagi (Foto: Instagram/kikysaputrii)


Kiky sendiri mengaku cukup kecewa dengan keputusan Ayu yang pada akhirnya memilih mundur dari pernikahannya dengan Dhana. Kendati begitu, Kiky meyakini bahwa jodoh Ayu bukan Dhana.

Dia bahkan meyakini bahwa suatu saat Ayu bisa mendapatkan jodohnya dah hidup bahagia.

"Mungkin, tapi mungkin namanya sahabat ikutan kecewalah," ungkap Kiky.

"Kitakan penginnya Teh Ayu tuh merasakan kebahagiaan juga yang seutuhnya, dapat jodoh yang terbaik. Tapi kalau Allah bilang belum, berarti emang bukan yang terbaik," sambung Kiky.

(van)

