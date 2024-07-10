Deg-degan, Meiska Adinda Tak Sabar Hadirkan Album Perdana

JAKARTA - Meiska Adinda telah menghasilkan lima single dalam karier bermusiknya. Kini, Meiska tengah menunggu penantian menghadirkan album perdana bersama Sony Music Entertainment Indonesia pada 12 Juli 2024.

Meiska mengaku tak sabar dengan lahirnya album debutnya. Meiska kini mencoba menguatkan diri untuk menanti hadirnya karya yang ditunggu-tunggu.

"Deg-degan banget. Dari awal dikabarin mau rilis udah deg-degan banget, tapi dijalanin aja. Tapi semakin dekat akhirnya berusaha menguatkan diri," aku Meiska Adinda di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).

Keke Kananta, Head of A&R Sony Music Entertainment Indonesia mengakui kualitas musik Meiska. Diketahui, Meiska merupakan jebolan The Voice Kids Global TV.

"Pada saat itu di eksplore Instagram baru background check. Oh ternyata jebolan The Voice Kids. Akhirnya kami hubungi dan jadilah di sini. Musikalitasnya yang patut dikagumi, song writer murni dia," kata Keke.

"Dia artis yang nurut, pinter. Waktu itu umurnya masih 19 tahun, tapi sudah bisa mengimbangi gimana industri bekerja. Mau effort, sambil kuliah, luar biasa," puji Keke.