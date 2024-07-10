Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Deg-degan, Meiska Adinda Tak Sabar Hadirkan Album Perdana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |01:02 WIB
Deg-degan, Meiska Adinda Tak Sabar Hadirkan Album Perdana
Deg-degan, Meiska Adinda Tak Sabar Hadirkan Album Perdana (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA Meiska Adinda telah menghasilkan lima single dalam karier bermusiknya. Kini, Meiska tengah menunggu penantian menghadirkan album perdana bersama Sony Music Entertainment Indonesia pada 12 Juli 2024.

Meiska mengaku tak sabar dengan lahirnya album debutnya. Meiska kini mencoba menguatkan diri untuk menanti hadirnya karya yang ditunggu-tunggu.

Deg-degan, Meiska Adinda Tak Sabar Hadirkan Album Perdana
Deg-degan, Meiska Adinda Tak Sabar Hadirkan Album Perdana

"Deg-degan banget. Dari awal dikabarin mau rilis udah deg-degan banget, tapi dijalanin aja. Tapi semakin dekat akhirnya berusaha menguatkan diri," aku Meiska Adinda di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).

Keke Kananta, Head of A&R Sony Music Entertainment Indonesia mengakui kualitas musik Meiska. Diketahui, Meiska merupakan jebolan The Voice Kids Global TV.

"Pada saat itu di eksplore Instagram baru background check. Oh ternyata jebolan The Voice Kids. Akhirnya kami hubungi dan jadilah di sini. Musikalitasnya yang patut dikagumi, song writer murni dia," kata Keke.

"Dia artis yang nurut, pinter. Waktu itu umurnya masih 19 tahun, tapi sudah bisa mengimbangi gimana industri bekerja. Mau effort, sambil kuliah, luar biasa," puji Keke.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/205/3177237//meiska-T6D3_large.jpg
Biasanya Cuma Nonton, Meiska Kini Bangga Jadi Nomine di AMI Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177143//nikita_histeris_di_sidang-KNFW_large.JPG
Nikita Mirzani Rutin Gelar Jumat Berkah di Rutan: Kita Gak Tahu Mati Kapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177125//eks_karyawan_ashanty_jadi_tersangka_penggelapan-J3dP_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176998//bria_itommey-0N4U_large.JPG
Tak Cuma Nulis Lagu, Penyanyi Bria Itommey Ternyata Jago Public Speaking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176967//dj_panda_usai_pemeriksaan_di_polda_metro_jaya-DBbc_large.JPG
DJ Panda Bungkam Usai Diperiksa Selama 4 Jam, Akui Ancam Erika Carlina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/205/3176918//anggis_devaki-npSE_large.JPG
Anggis Devaki Umumkan Intimate Concert Pertamanya Lewat Instagram
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement