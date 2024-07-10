Alasan Ariel Ogah Bikin Band Baru Usai NOAH Hiatus

JAKARTA - Ariel mengaku enggan membentuk band baru setelah NOAH hiatus. Sebab, dia menilai butuh usaha ekstra untuk menciptakan konsep berbeda dari NOAH.

Hal ini disampaikan Ariel saat menjadi bintang tamu di Kanal YouTube Vindes.

"Capek mikirin gimana caranya beda sama NOAH, kan nggak mungkin sama dong, soalnya kalau bikin band lagi si musiknya mesti ganti, kalau sama kan jadi kayak ngapain gitu," ujar Ariel NOAH dikutip Rabu (10/7/2024).

Sejauh ini, kata Ariel, ia belum merasakan kerinduan mendalam untuk kembali naik panggung.

Sebab, NOAH baru terhitung vakum selama enam bulan terakhir.