HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Sudah Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan untuk Tiko Aryawardhana Terkait Kasus Dugaan Penggelapan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:45 WIB
Polisi Sudah Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan untuk Tiko Aryawardhana Terkait Kasus Dugaan Penggelapan
Polisi Sudah Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan untuk Tiko Aryawardhana Terkait Kasus Dugaan Penggelapan (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Tiko Aryawardhana akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp6,9 miliar di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juli 2024. Hal tersebut bahkan diungkap secara langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Menurutnya, pihak kepolisian juga sudah mengirim surat panggilan pada suami Bunga Citra Lestari tersebut, selaku saksi terlapor.

"Terlapor saudara TP sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk nanti diminta hadir oleh penyidik, memberikan keterangan tanggal 11 Juli, itu berarti hari Kamis," ujar Ade Ary kepada wartawan hari ini.

Polisi Sudah Kirim Surat Panggilan Pemeriksaan untuk Tiko Aryawardhana Terkait Kasus Dugaan Penggelapan (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

Diketahui, sampai saat ini, kasus yang dilaporkan oleh AW, mantan istri Tiko hingga kini masih terus didalami pihak penyidik. Bahkan pihak penyidik juga masih membutuhkan waktu untuk mengusut kasus tersebut.

"Karena dari laporan yang dibuat, itu diduga ada penggelapan uang. Ada sejumlah uang yang tidak sesuai peruntukannya. Ini versi pelapor. Ini yang sedang didalami penyidik," jelasnya.

"Jadi proses penyidikan masih berlangsung, mohon waktu penyidik Satreskrim Jakarta Selatan masih bekerja," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Tiko dilaporkan oleh AW pada 2022 atas dugaan penggelapan uang dari usaha bersama yang mereka lakukan pada 2015-2021 sebesar Rp 6,9 miliar. PT Arjuna Advaya Sanjaya, yang bergerak di bidang restoran diketahui merupakan perusahaan dimana Arina memiliki 75 persen saham, Tiko 20 persen dan 5 persen milik ayah Arina.

(van)

