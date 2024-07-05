Boy William Ungkap Perasaan ke Ayu Ting Ting Usai Batal Nikah

JAKARTA - Isu kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan publik usai hubungan asmara sang pedangdut dengan Lettu Muhammad Fardhana kandas.

Dalam sebuah wawancara, Boy William sendiri mengakui kedekatan itu sudah terjalin lama, bahkan sebelum meledaknya hits Alamat Palsu.

Boy juga mengaku nyaman ketika dekat dengan ibu satu anak tersebut.

"Luar biasalah, nyaman aku sama dia, karena aku udah kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat kebelakang, ada kok footage-footagenya kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada," ujar Boy William dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (5/7/2024).