Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Ungkap Perasaan ke Ayu Ting Ting Usai Batal Nikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:20 WIB
Boy William Ungkap Perasaan ke Ayu Ting Ting Usai Batal Nikah
Boy William
A
A
A

JAKARTA - Isu kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting kembali menjadi perbincangan publik usai hubungan asmara sang pedangdut dengan Lettu Muhammad Fardhana kandas.

Dalam sebuah wawancara, Boy William sendiri mengakui kedekatan itu sudah terjalin lama, bahkan sebelum meledaknya hits Alamat Palsu.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana (IG)

Boy juga mengaku nyaman ketika dekat dengan ibu satu anak tersebut.

"Luar biasalah, nyaman aku sama dia, karena aku udah kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat kebelakang, ada kok footage-footagenya kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada," ujar Boy William dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (5/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176389//rizky_billar_dan_lesti_kejora-lqy8_large.jpg
Jerawatan dan Mood Swing saat Hamil Anak Ketiga, Lesti Kejora: Semua Orang Aku Omelin! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176339//anggis_devaki-mLX9_large.JPG
Anggis Devaki Sebut Betrand Peto Jadi Tipe Cowok Idamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176336//ari_lasso_dan_deasy-6Trw_large.jpg
Dearly Desiana Bela Ari Lasso yang Dinilai Kasar, Warganet Trust Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176331//tizky_billar_dan_lesti_kejora-t6KS_large.JPG
Rizky Billar Konfirmasi Lesti Hamil Anak Ketiga, Diumumkan Secara Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176277//olla_ramlan_dan_saudaranya-wpIW_large.jpg
Olla Ramlan Syok dan Pingsan saat Dengar Kabar Ibunda Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176237//olla_ramlan-lOUo_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement