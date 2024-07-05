Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ryan Ogilvy Gunakan Lagunya, Winaya Makin Semangat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |00:01 WIB
Ryan Ogilvy Gunakan Lagunya, Winaya Makin Semangat
Winaya Satasya senang lagunya digunakan Ryan Ogilvy
A
A
A

JAKARTA - Winaya telah merilis single terbarunya yang berjudul Wangimu Seperti Aku pada bulan Mei 2024. Lagu ini memiliki nuansa yang menyenangkan.

Ditulis oleh Barsena Bestandhi dan diproduseri oleh Iwanpopo, lagu ini menyampaikan pesan tentang seseorang yang merasa tidak memiliki ruang pribadi karena terlalu dekat dengan pasangannya, hingga tak lagi merasakan kerinduan. Bahkan dalam liriknya disebutkan, "tak lagi kuingat aromamu, karena wangimu seperti aku."

Winaya

Meskipun liriknya menyiratkan perasaan yang mendalam, nuansa lagu yang menyenangkan membuat para pendengar ingin menyematkan lagu ini dalam berbagai konten yang mereka buat.

Salah satunya adalah make-up artist ternama, Ryan Ogilvy. Melalui reels di Instagram yang menampilkan Syifa Hadju, Ryan menggunakan lagu Winaya sebagai latar musik untuk konten makeup-nya.

Menanggapi penggunaan lagunya di Instagram Ryan Ogilvy, Winaya mengaku sangat senang dan semakin bersemangat. Meskipun senang, ia juga merasakan sedikit tekanan karena harus membawakan lagu yang ditulis oleh orang lain. 

"Karena membawakan lagu orang, jadi lebih ada pressure, untungnya banyak compliment yang artinya nggak gagal membawakan lagu dari Barsena," ujarnya.

Winaya juga mengungkapkan rasa bahagianya saat mengetahui lagunya dibagikan oleh Ryan. 

"Yang pasti senang dan jadi lebih semangat untuk promo," tutupnya.

 

