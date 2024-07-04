Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wina Natalia Hadirkan Keluarga dan Sahabat untuk Bersaksi di Sidang Perceraiannya dengan Anji Manji

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:58 WIB
Wina Natalia Hadirkan Keluarga dan Sahabat untuk Bersaksi di Sidang Perceraiannya dengan Anji Manji
Wina Natalia hadirkan keluarga dan sahabat untuk bersaksi di sidang cerai (Foto: Instagram/winatalia)
A
A
A

BOGOR - Sidang perceraian Wina Natalia dan Anji Manji kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/7/2024). Pada persidangan hari ini, Wina Natalia selaku penggugat diminta untuk menghadirkan saksi yang mengetahui soal masalah rumah tangganya dengan pelantun 'Dia'.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Wina, Yudhi Bimantara usai persidangan. Yudhi juga menjelaskan kalau kliennya tak diwajibkan hadir dalam persidangan hari ini.

"Hari ini kita sidang agendanya pembuktian, kita membawa saksi dari pihak mbak Wina. Saksinya dari teman dan keluarga ya, saudara," ujar Yudhi Bimantara kepada wartawan.

Namun, Yudi enggan membeberkan lebih rinci terkait keterangan para saksi soal permasalahan Anji dan Wina di ruang sidang.

Anji dan Wina

Wina Natalia hadirkan keluarga dan sahabat untuk bersaksi di sidang cerai (Foto: Instagram/winatalia)

"Keterangan dari saksi mungkin kita nggak bisa sampaikan itu tapi pada pokoknya sesuai dengan gugatan kita dan memang udah disampaikan mas Anji dan mbak Wina memang sudah nggak ada kecocokan," jelasnya.

Yudhi kembali menegaskan kalau hubungan Wina dan Anji diluar perceraiannya masih berjalan baik. Keduanya bahkan sudah membuat kesepakatan terkait harta gana gini hingga nafkah anak.

"Kalau gono gini, hak asuh anak, dan lain lain itu kebetulan kedua pihak sudah sepakat sudah bermusyawarah dan tidak ada permasalahan untuk harta gana gini dan hak asuh anak," pungkasnya.

(van)

