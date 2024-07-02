Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Melly Goeslaw Jadi Guru dalam Series Just Wanna Say I Love You

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:11 WIB
Melly Goeslaw Jadi Guru dalam Series <i>Just Wanna Say I Love You</i>
Melly Goeslaw jadi guru dalam series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Musisi Melly Goeslaw kembali aktif di layar kaca dengan menyutradarai dan membintangi series terbaru Vision+, Just Wanna Say I Love You. Akting vokalis Band Potret tersebut dapat Anda tonton gratis di sini

Melly berperan sebagai seorang guru di episode perdana series tersebut berjudul Mak Comblang. Menariknya, dalam series ini dia tampil nyentrik dengan kacamata berwarna merah menyala dan menenteng penggaris besar. 

Dalam episode Mak Comblang, Melly Goeslaw akan beradu akting dengan dua aktor muda: Zara Adhisty dan Rafael Adwel. Penasaran kan dengan akting Melly dalam series ini? 

Anda bisa menonton episode 1 dan 2 series Just Wanna Say I Love You secara gratis dengan mengunduh aplikasi Vision+ melalui App Store dan Play Store di sini. Atau, Anda bisa mengakses laman www.visionplus.id

Episode selanjutnya bisa Anda akses dengan berlangganan Vision+ Premium atau Vision+ Premium Sport. Dengan berlangganan, Anda bisa mengakses beragam original series hingga berbagai tayang TV dalam dan luar negeri. 

Karena itu, jangan lewatkan series Just Wanna Say I Love You yang dikemas ringan, romantis, dan penuh makna. Sebagai tambahan, series ini juga akan menjadi ajang nostalgia untuk Anda penggemar Potret. 

Pasalnya setiap episode dalam series ini diangkat dari lagu-lagu Potret yang sempat populer di era ‘90-an. Lagu-lagu itu juga akan menjadi OST masing-masing episode dalam series tersebut. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.* 

(SIS)

