Randy Pangalila Akui Takut Lawan Kkajhe di Byon Combat 3

JAKARTA - Randy Pangalila ternyata masih merasakan ketakutan luar biasa sebelum naik ring. Ketakutan itu bahkan dirasakannya saat menghadapi Kkajhe di gelaran Byon Combat 3 pada Sabtu, 22 Juni, meski akhirnya berhasil meraih gelar juara.

Hal ini diceritakan Randy ketika diundang di Podcast Melaney Ricardo. Dia bahkan mengaku sangat gugup ketika diminta panitia untuk bersiap-siap memasuki arena gulat.

BACA JUGA: Terungkap Alasan Randy Pangalila Enggan Menyerah Lawan Kkajhe

"Sangat takut, karena aku tahu lawan aku bukan main-main, aku tahu ini nggak akan mudah. Aku berusaha untuk jalani hidup aku, aku berserah kepada Tuhan apapun itu," tutur Randy Pangalila.

Randy mengaku sudah mengetahui kekuatan Kkajhe sejak dua tahun terakhir. Keduanya bahkan terpaut usia yang cukup jauh, di mana Kkajhe baru berumur 26 tahun sementara Rendy sudah 34 tahun.

Randy Pangalila sempat takut lawan Kkajhe di Byon Combat 3 (Foto: Instagram/randpunk)

Saking takutnya, suami Chelsey itu juga sempat menjalani doa bersama dengan keluarga didampingi seorang pastur sebelum hari pertandingan.

"Tapi tetap ada sisi manusia aku saat aku di backstage, pas aku di suruh standby, orang pada teriak 'Randy' disitu aku melihat ring, aku akan melihat apa yang akan aku lihat sekarang, disitu aku akan merasa sakit," ucap dia.

BACA JUGA: Cerita Randy Pangalila Sempat Alami Buta Mata Kiri Usai Terkena Flying Knee Kkajhe

Benar saja, Randy sempat mengalami kebutaan sementara akibat tendangan Kkajhe dibagian kiri atas wajahnya.