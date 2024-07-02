Dicibir Usai Operasi Plastik, Sarwendah: Selama Pakai Duit Sendiri, Kenapa Tidak?

JAKARTA - Sarwendah baru saja terbang ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Menariknya, istri dari Ruben Onsu itu seakan tak mau menutup-nutupi proses perubahan wajahnya usai operasi, lantaran sering membagikan potret terkininya di Instagram.

Hal itu jelas menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Apalagi Sarwendah telah memutuskan untuk mengubah bentuk wajahnya. Tak jarang, dia pun mendapat cibiran dari netizen.

Saat Sarwendah mengunggah potret wajah terbaru usai 13 hari operasi, dia pun memberikan balasan menohok terhadap nyinyiran yang mengarah kepadanya.

Sarwendah pun menjelaskan bahwa hasil operasi di wajahnya akan terlihat maksimal dalam beberapa bulan ke depan saat wajahnya tak lagi membengkak.

Sarwendah dicibir usai operasi plastik (Foto: Instagram/sarwendah29)

"Hari ke- 13 setelah tindakan. Sengaja tulisan digedein supaya orang bisa baca kalau ini belum sampai 2 minggu dan pemulihan itu di 3-6 bulan maksimal," ujar Sarwendah dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @sarwendah29, Selasa (2/7/2024).