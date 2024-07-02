Tiara Effendy Rilis Single Jangan Dipaksa, Kisah tentang Cinta Tak Berbalas

JAKARTA - Penyanyi Tiara Effendy merilis single terbarunya berjudul Jangan Dipaksa. Lagu ciptaan Jaz Hayat, Bembong Rifqy, dan Gary Anake itu berkisah tentang melepas cinta yang tak berbalas.

“Sesuai judulnya, lagu ini berpesan agar tak memaksakan sesuatu. Apalagi kalau hubungan tak berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Ya lebih baik disudahi saja,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 2 Juli 2024.

Penyanyi kelahiran 1994 tersebut mengungkapkan, lagu Jangan Dipaksa awalnya tak diciptakan Jaz untuk dirinya. Namun saat mendengarkannya untuk pertama kali, dia langsung jatuh cinta dengan lagu tersebut.

Ketika beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Jaz, musisi 31 tahun tersebut akhirnya menyerahkan lagu tersebut untuk Tiara. “Setelah masuk proses rekaman dan mendengarkan keseluruhan liriknya, aku merasa relate dengan lagu ini,” tuturnya.

Tiara Effendy berharap, lagu Jangan Dipaksa dapat diterima dengan baik oleh penggemarnya dan pencinta musik Tanah Air. Sehingga ada banyak orang yang perasaannya terwakili lewat lagu ini.

“Mudah-mudahan, lagu ini bisa menjadi media penyalur emosi yang tidak bisa keluar,” katanya menambahkan.