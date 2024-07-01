Mengulik Sumber Penghasilan Detektif Abal-Abal, dari Adsense hingga Endorsement

JAKARTA - I Kadek Windi Satria Putra pemilik channel YouTube Detektif Abal-Abal mengungkapkan, awal ketertarikannya pada dunia konten digital. Ternyata, ketertarikan menjadi content creator sudah ada sejak kecil.

“Awalnya tertarik karena memang suka banget buat video. Aku memang dari dulu suka ngonten,” tutur YouTuber asal Denpasar, Bali tersebut.

Seiring berjalannya waktu, hobi Windi tersebut berkembang menjadi profesi yang digelutinya secara serius. Dengan nama panggung Detektif Abal-Abal, Windi berhasil menarik perhatian penonton dengan konten-konten kreatif dan unik.

Selain penghasilan dari Adsense, Windi mengaku, mendapatkan banyak endorsement dan dikenal banyak orang. Sebagai content creator, dia mengaku, memiliki beberapa tujuan lain yang ingin dicapai.

“Aku berharap, konten-kontenku bisa bermanfaat untuk warganet,” ujarnya.