Ayu Ting Ting Sudah Putus dari Muhammad Fardhana Sejak 22 Juni

Ayu Ting Ting sudah putus dari Muhammad Fardhana sejak 22 Juni (Foto: Instagram @ayutingting92)

JAKARTA - Ayu Ting Ting membenarkan bahwa hubungan asmaranya dengan Muhammad Fardhana telah berakhir. Bahkan keduanya telah sepakat untuk tak lagi melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih lanjut, meski sudah bertunangan, sejak 22 Juni 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ayu dihadapan awak media. Bahkan keputusan mereka untuk mengakhiri hubungan, juga telah disampaikan pada pihak keluarga lima hari setelahnya, yakni pada 27 Juni 2024.

"Kami sudah putus sejak tanggal 22 Juni," ujar Ayu di hadapan wartawan.

"Setelah pertemuan keluarga pada 27 Juni 2024, alhamdulillah kami sudah secara resmi putus," sambungnya.

Sayangnya, Ayu tak membeberkan alasan mengapa dia dan Dhana memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun, dia menyatakan jika ada prinsip yang tak bisa ditoleransi.

Selain itu, Ayu juga mengatakan bahwa pihanya dan Dhana sulit menjembatani perbedaan prinsip tersebut.

Sehingga pada akhirnya, dia dan Dhana memilih untuk pisah.