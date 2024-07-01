Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Sudah Putus dari Muhammad Fardhana Sejak 22 Juni

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |22:20 WIB
Ayu Ting Ting Sudah Putus dari Muhammad Fardhana Sejak 22 Juni
Ayu Ting Ting sudah putus dari Muhammad Fardhana sejak 22 Juni (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting membenarkan bahwa hubungan asmaranya dengan Muhammad Fardhana telah berakhir. Bahkan keduanya telah sepakat untuk tak lagi melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih lanjut, meski sudah bertunangan, sejak 22 Juni 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ayu dihadapan awak media. Bahkan keputusan mereka untuk mengakhiri hubungan, juga telah disampaikan pada pihak keluarga lima hari setelahnya, yakni pada 27 Juni 2024.

"Kami sudah putus sejak tanggal 22 Juni," ujar Ayu di hadapan wartawan.

"Setelah pertemuan keluarga pada 27 Juni 2024, alhamdulillah kami sudah secara resmi putus," sambungnya.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Ayu Ting Ting sudah putus dari Muhammad Fardhana sejak 22 Juni (Foto: Instagram @ayutingting92)

Sayangnya, Ayu tak membeberkan alasan mengapa dia dan Dhana memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun, dia menyatakan jika ada prinsip yang tak bisa ditoleransi.

Selain itu, Ayu juga mengatakan bahwa pihanya dan Dhana sulit menjembatani perbedaan prinsip tersebut.

Sehingga pada akhirnya, dia dan Dhana memilih untuk pisah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146956/ayu_ting_ting-0pkU_large.jpg
Pakai Dress Menerawang, Ayu Ting Ting Banjir Hujatan Warganet
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement