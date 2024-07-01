Rizal Armada Ungkap Alasan Sengaja Tak Sediakan Televisi di Rumah

JAKARTA - Penyanyi Tsandi Rizal Adi Pradana membagikan pola asuh yang diterapkannya pada ketiga anaknya. Bersama sang istri, Monica Imas, Rizal mengaku menerapkan beberapa peraturan di rumahnya, salah satunya tidak menyediakan televisi yang biasanya menjadi hiburan.

Vokalis band Armada itu mengaku bahwa awalnya di rumahnya terdapat televisi, namun rusak.

"Awalnya ada, qadarullah dua (televisi) dilempar mainan sama anak terus rusak," kata Rizal Armada di kawasan di Grogol, Jakarta Barat belum lama ini.

Bukannya memanggil tukang service untuk memperbaiki televisi, Rizal Armada justru membiarkan barang tersebut rusak. Sebab ia juga khawatir dengan tontonan anak-anak yang cukup berbahaya.

"Lumayan selektif, karena ngeri-ngeri sekarang, ada sisipan LGBT," ungkap Rizal Armada.

Sebagai gantinya, anak-anak pun diberikan fasilitas mainan. Alhasil cara itu juga bisa membuat anak banyak menghabiskan waktunya bersama kedua orangtuanya.

"Main bareng anak, di rumah, di luar. Alhamdulillah karena dibiasakan dari kecil nggak tantrum," pungkas Rizal Armada.

