HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Rayakan Ulang Tahun Ke-29 dengan Tampil Cantik Pakai Keffiyeh Palestina

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:08 WIB
Ria Ricis ulang tahun ke-29 (Foto: IG Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis tengah merayakan hari ulang tahunnya pada Senin (1/7/2024). Ricis genap berusia 29 tahun di tahun ini dimana menjadi penghujung kepada dua sebelum memasuki usia kepala tiga.

Merayakan ulang tahunnya, Ricis membagikan potret dirinya yang mengenakan keffiyeh dengan bendera Palestina. Keffiyeh merupakan scarf yang menjadi simbol perjuangan Palestina untuk merdeka dan melawan kekejaman zionis.

Dalam sesi pemotretan tersebut, Ricis mengenakan keffiyeh yang melilit hijab hitam yang dipakainya. Ricis tampil cantik mengenakan make up bold dengan lipstick merah gelap yang diaplikasikan di wajahnya.

Ricis tampak berpose dengan meletakkan kedua tangannya di depan dada serta airmata yang menetes di pipi, tanda kepiluan yang dirasakan ketika mengingat penderitaan rakyat Palestina.

Melalui keterangan unggahannya, Ricis menyambut hari ulang tahunnya dengan rasa bahagia sekaligus ungkapan syukur.

"29 yo happy and grateful," ujar Ria Ricis dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @riaricis, Senin (1/7/2024).

Hari ulang tahun bagi mantan istri Teuku Ryan ini bukan sebagai momen bertambahnya usia melainkan berkurangnya sisa waktu berada di dunia. Ria Ricis pun menjadikan hari ulang tahunnya sebagai momentum untuk meningkatkan rasa bersyukur dalam hidupnya.

