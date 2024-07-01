Dekati Gen Z, My Ririz Hadirkan Lagu Bertema Afrobeat

JAKARTA - MC Ririz Sulistyowati yang akrab disapa My Ririz kini menghadirkan single bertajuk Oxygen. Tak sendiri, My Ririz berkolaborasi dengan DJ Jayson.

Dalam single keempat ini, My Ririz menghadirkan genre afrobeat yang tengah diminati gen z.

BACA JUGA: Jeremy Thomas Tak Paksa Anak Jadi Artis

"Karena DJ Jayson ini dikenal oleh banyak kalangan Milenial dan Gen Z untuk memainkan afrobeat, dan saya penggemar afrobeat banget. Makanya saya rilis single kali ini afro beat," ungkap My Ririz di Kawasan Senayan, Jakarta.

Selain ingin mendekati dengan gen z, My Ririz juga memang suka dengan nuansa musik afrobeat.